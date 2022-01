20/01/2022 - 18:00



Éléments d'analyse de l'activité trimestrielle :

L'activité « Print » réalise sur le trimestre un plus haut niveau historique d'activité à 9,2 M€ (+37%), et confirme sa bonne dynamique globale.

L'activité « Hardware », en légère baisse sur la période, n'a pas encore bénéficié du bon niveau de son carnet de commandes avec des livraisons décalées en 2022.

Forte progression du carnet de commandes au 31 décembre 2021 à 16,9 M€ (vs 5,4 M€ au 31 décembre 2020).

Chiffre d'affaires consolidé à 9 mois (1er avril 2021 – 31 décembre 2021)

Cumul 9 mois T3 : 1er oct. 2021 – 31 déc. 2021 Non audités 9 Mois 9 Mois 3 Mois 3 Mois En M€ 2021-2022 2020-2021 Var. % T3 21-22 T3 20-21 Var. % Activité Print 25,90 17,78 +45,6% 9,15 6,70 +36,6% Activité Hardware 9,28 10,30 -9,9% 2,89 3,02 -4,5% Total CA comparable 35,18 28,08 +25,3% 12,04 9,72 +23,8% CA Anthem Displays1 (hard) - 1,76 ns - 1,21 ns Total CA publié 35,18 29,84 +17,9% 12,04 10,93 +10,1% Total à devises constantes 34,59 29,84 +15,9% 11,58 10,93 +5,9%

L'impact devises est essentiellement lié au ZAR, au dollar canadien et à la Livre Sterling.

1 Afin de faciliter la comparabilité, le Groupe présente un chiffre d'affaires proforma en 2020-2021, retraité de la contribution de la filiale américaine Anthem Displays qui, depuis le 23 décembre 2020, date de cession d'une partie de la participation du Groupe dans cette entité, n'est plus consolidée en intégration globale mais par mise en équivalence.



Lors du 3ème trimestre de son exercice 2021-2022, Prismaflex International a réalisé un chiffre d'affaires de 12,0 M€, en hausse de +23,8%, à périmètre comparable, à un rythme de croissance dans la continuité du premier semestre. Cette progression porte le chiffre d'affaires 9 mois à 35,2 M€ (+25,3%), un niveau très proche de celui réalisé en 2019-2020, à périmètre comparable, avant la crise sanitaire. Cette performance est tirée par la Division Print, le Groupe n'ayant livré à date qu'une petite partie du carnet de commandes de la Division Hardware.

L'activité « Print » réalise un chiffre d'affaires 9 mois de 25,9 M€, affichant un fort rebond de +45,6% par rapport aux 9 premiers mois de l'exercice 2020-2021 et de +1,7% par rapport à la même période en 2019-2020. Les investissements commerciaux et technologiques portent leurs fruits. L'activité d'impression hors décoration (20,9 M€ sur 9 mois), qui avait été fortement impactée par la crise sanitaire, continue de croître trimestre après trimestre et a dépassé sur ce trimestre le niveau du 3ème trimestre 2019-2020 avant crise sanitaire. L'activité Décoration est restée également bien orientée, malgré une base de comparaison de plus en plus exigeante, avec un chiffre d'affaires 9 mois en hausse de +45,2% à 5,0 M€.

L'activité « Hardware » affiche un chiffre d'affaires 9 mois en recul de 9,9% à 9,3 M€ par rapport à 2020-2021 à périmètre comparable. Les panneaux LED ont contribué à hauteur de 4,3 M€ à comparer à 7,8 M€ en proforma sur 9 mois en 2020-2021. Les livraisons des contrats internationaux gagnés récemment en Allemagne et en Afrique démarreront pleinement au 4ème trimestre et devraient permettre de rattraper une grande partie du retard pris dans ce domaine. Les activités traditionnelles, notamment les panneaux d'affichage statiques, confirment leur forte reprise avec un chiffre d'affaires sur 9 mois de 5,0 M€ (à comparer sur la même période à 2,5 M€ en 2020-2021 et 4,7 M€ en 2019-2020).

Tendances 2021-2022

Les prises de commandes sont restées soutenues au 3ème trimestre dans les deux divisions, avec notamment un complément sur la commande de colonnes digitalisées et une nouvelle commande d'écrans LED grand format en Allemagne. Le carnet de commandes du Groupe continue ainsi de progresser et atteint désormais 16,9 M€ au 31 décembre 2021 (vs 14,7 M€ fin septembre), ce qui donne une bonne visibilité à la fois sur la fin de l'exercice en cours et sur le début du prochain.

L'activité Hardware dispose d'un carnet de commandes élevé de 10,4 M€, et renouera avec la croissance dès le 4ème trimestre 2021-2022 grâce notamment au démarrage des livraisons des commandes internationales.

L'activité Print fait face à une demande soutenue et devrait également confirmer sa bonne dynamique sur les prochains mois, tout en limitant l'impact des tensions inflationnistes sur les approvisionnements.

Le Groupe réitère ainsi son objectif de renouer avec une croissance significative et rentable sur l'ensemble de l'exercice 2021-2022.



Prochain rendez-vous :

Communiqué du chiffre d'affaires annuel 2021-2022, le 10 mai 2022 après bourse.

PRISMAFLEX INTERNATIONAL

FABRICANT DE PANNEAUX D'AFFICHAGE ET IMPRIMEUR NUMERIQUE GRAND FORMAT

ISIN : FR0004044600-ALPRI - Reuters : ALPRI.PA – Bloomberg : ALPRI:FP

EURONEXT GROWTHTM

www.prismaflex.com

