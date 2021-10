28/10/2021 - 18:00



Éléments d'analyse de l'activité :

Fort rebond de l'activité Print confirmé sur le semestre (+51%) ; niveau d'avant crise dépassé au 2 ème trimestre avec un CA supérieur à celui du T2 2019-2020 (+2%).

trimestre avec un CA supérieur à celui du T2 2019-2020 (+2%). Une activité Hardware en croissance sur ses activités traditionnelles, mais des ventes de panneaux LED impactées sur ce semestre par un calendrier de livraisons plus favorable sur le restant de l'année.

Un carnet de commandes au 30 septembre 2021 à 14,7 M€, en hausse de 2,8 M€ par rapport au 30 juin 2021.

Chiffre d'affaires consolidé du semestre (1er avril 2021 - 30 septembre 2021)

Cumul 1er semestre T2 : 1er juil. 2021 – 30 sept. 2021 Non audités 6 Mois 6 Mois 3 Mois 3 Mois En M€ 2021-2022 2020-2021 Var. % T2 21-22 T2 20-21 Var. % Activité Print 16,75 11,08 +51,1% 8,66 6,69 +29,4% Activité Hardware 6,40 7,27 -12,1% 3,12 3,80 -17,8% Total CA comparable 23,14 18,36 +26,1% 11,78 10,49 +12,3% CA Anthem Displays1 (hard) - 0,55 ns - 0,18 ns Total CA publié 23,14 18,91 +22,4% 11,78 10,67 +10,4% Total à devises constantes 22,79 18,91 +20,5% 11,58 10,67 +8,5%

L'impact devises est essentiellement lié au ZAR, au dollar canadien et à la Livre Sterling.

1 Afin de faciliter la comparabilité, le Groupe présente un chiffre d'affaires proforma en 2020-2021, retraité de la contribution de la filiale américaine Anthem Displays qui, depuis le 23 décembre 2020, date de cession d'une partie de la participation du Groupe dans cette entité, n'est plus consolidée en intégration globale mais par mise en équivalence.



Au 2ème trimestre de l'exercice 2021-2022, Prismaflex International enregistre un chiffre d'affaires de 11,8 M€, en hausse de +12,3% à données comparables. Cette performance porte le chiffre d'affaires semestriel 2021-2022 à 23,2 M€, soit une croissance de +26,1% par rapport au S1 2020-2021 et de +3,5% par rapport au S1 2019-2020 à données comparables confirmant le retour à une activité normative.

L'activité « Print » réalise un chiffre d'affaires semestriel de 16,8 M€, marquant un fort rebond de +51% par rapport au 1er semestre 2020-2021 qui avait été impacté par la crise. Cette Division a d'ailleurs retrouvé au 2ème trimestre son niveau d'avant crise, affichant même une légère croissance de +2,3% par rapport au T2 2019-2020 (-1,9% par rapport au S1 2019-2020). L'activité Décoration confirme sa très bonne orientation avec une hausse semestrielle de +52,1%, à 3,5 M€. Hors Décoration, la dynamique et la visibilité s'améliorent mois après mois, illustrées par la reprise de commandes notamment de secteurs comme l'événementiel qui avaient été durement touchés par la crise. Cette tendance est visible dans la totalité des zones géographiques où le Groupe est présent à l'exception de l'Afrique du Sud, encore impactée par la crise sanitaire.

Les ventes de l'activité « Hardware » ressortent à 6,4 M€ en baisse de 12,1% par rapport au premier semestre 2020-2021, mais en hausse de +20,7%, à données comparables, par rapport au S1 2019-2020 qui avait été relativement faible. Les panneaux LED ont contribué sur le semestre à hauteur de 2,8 M€ (dont 0,3 M€ réalisé avec Clear Channel), à comparer à 5,8 M€ en proforma au S1 2020-2021, en raison de l'absence de livraisons majeures sur des contrats internationaux sur la période. En France, le Groupe poursuit sa montée en puissance sur les marchés des collectivités locales et de la GMS. Le rebond significatif des activités traditionnelles et notamment les panneaux statiques d'affichage a permis également de combler une partie du retard.

Tendances 2021-2022

La prise de commandes est restée soutenue sur le semestre dans les deux divisions. Le carnet de commandes atteint ainsi au 30 septembre 2021 un niveau de 14,7 M€ (dont 8,0 M€ en Hardware), le plus élevé depuis décembre 2017, marquant le retour d'une meilleure visibilité sur le Print et le gain de nouvelles commandes en Hardware.

En Print, le Groupe entend conforter sur les prochains trimestres sa nouvelle dynamique en tablant toujours sur une activité bien orientée en Décoration et sur la reprise de l'activité sur tous les débouchés sectoriels de la Division.

Dans la Division Hardware, le second semestre devrait être meilleur que le premier, la quasi-totalité du carnet de commandes Hardware devant être livrée avant la fin de l'exercice, notamment le contrat allemand de 3,0 M€ annoncé en juillet dont les premières livraisons débuteront en janvier 2022, une commande de 1,6 M€ au Bénin et des commandes LED du Groupe Clear Channel à hauteur de 0,9 M€. Néanmoins, les délais de signature de contrats significatifs continuent d'être longs et impactent le niveau d'activité de la Division.

Face aux effets de la reprise mondiale, le Groupe travaille d'autre part à la sécurisation de ses approvisionnements pour les prochains mois et reste attentif aux tensions mondiales sur les matières premières et composants qui pourraient perturber l'activité à plus long terme.

Le Groupe confirme son objectif de renouer avec une croissance significative et rentable sur l'ensemble de l'exercice 2021-2022, et devrait retrouver dès ce premier semestre un résultat opérationnel courant positif.



Prochains rendez-vous :

Publication des résultats semestriels 2021-2022 : communiqué le 13 décembre 2021 après bourse et conférence téléphonique le 14 décembre 2021.

