PRISMAFLEX INTERNATIONAL

11/05/2021 - 18:00

Exercice 2020-2021 marqué par la crise sanitaire :

Chiffre d'affaires 2020-2021 : 39,7 M€ (37,9 M€ en proforma)

Retour à la croissance en proforma au 4ème trimestre (+12%)





Éléments d'analyse de l'activité :

L'activité Print a renoué avec la croissance au T4 (+3,7%), grâce notamment à la bonne dynamique sur le segment Décoration Intérieure, atténuant le recul sur l'exercice.

L'activité Hardware en proforma (hors Anthem Displays) est en progression sur l'ensemble de l'année (+11%), avec une forte hausse au 4 ème trimestre (+41%).

trimestre (+41%). Le carnet de commandes au 31 mars 2021, s'élève à 11,5 M€.

Chiffre d'affaires consolidé 12 mois (1er avril 2020 – 31 mars 2021)

Afin de faciliter la comparabilité, le Groupe présente un chiffre d'affaires proforma en 2020-2021 et en 2019-2020, retraité de la contribution de la filiale américaine Anthem Displays qui, depuis le 23 décembre 2020, date de cession d'une partie de la participation du Groupe dans cette entité, n'est plus consolidée en intégration globale mais par mise en équivalence.

Cumul : 1er avril – 31 mars T4 : 1er janv – 31 mars Non audités 12 Mois 12 Mois 3 Mois 3 Mois En M€ 2020-2021 2019-2020 Var. % T4 20-21 T4 19-20 Var. % CA Print 24,84 32,26 -23,0% 7,06 6,80 +3,7% CA Hardware hors Anthem Displays 13,09 11,75 +11,4% 2,79 1,98 +41,4% Total CA proforma1 37,93 44,01 -13,8% 9,85 8,78 +12,2% Total proforma à change constant 38,44 44,01 -12,7% 10,00 8,78 +13,9% CA Anthem Displays1 (hardware) 1,76 7,21 ns - 1,59 ns Total CA publié 39,69 51,23 -22,5% 9,85 10,37 -5,0% Total à devises constantes 40,27 51,23 -21,4% 10,00 10,37 -3,6%

L'impact devises est essentiellement lié au ZAR ainsi qu'aux dollars US et canadien.

1 L'activité d'Anthem Displays est consolidée sur 12 mois en 2019-2020 et sur près de 9 mois en 2020-2021 (1er avril 2020 -23 décembre 2020).



Le 4ème trimestre de l'exercice 2020-2021 est marqué par un net redressement de l'activité. Après avoir été fortement impacté par la crise sanitaire sur les 9 premiers mois de l'exercice, et malgré un contexte encore pesant, notamment en Europe, Prismaflex a renoué en proforma avec la croissance au 4ème trimestre bénéficiant notamment d'un effet de base favorable. Le chiffre d'affaires trimestriel a ainsi progressé de +12,2% (+13,9% à change constant).

Cette fin d'exercice mieux orientée a permis de limiter le recul du chiffre d'affaires annuel proforma à -13,8% pour atteindre 37,9 M€.

L'activité « Print » a été pénalisée en 2020-2021 par la baisse des commandes de clients fortement exposés à la crise et enregistre ainsi un chiffre d'affaires annuel de 24,8 M€ en recul de -23,0%. La Division a toutefois renoué avec la croissance au 4ème trimestre (+3,7%), portée notamment par la bonne dynamique sur le segment Décoration Intérieure qui a soutenu l'activité tout au long de l'exercice (+140% à 1,7 M€ au 4ème trimestre, +34% à 5,2 M€ sur 12 mois). Cette performance a permis d'atténuer en partie l'impact de la crise sur les activités plus traditionnelles (affiches, bâches évènementielles ou promotionnelles) qui ont continué d'être touchées sur la fin d'exercice, notamment au Royaume-Uni et en Afrique du Sud.

L'activité « Hardware » réalise un chiffre d'affaires proforma de 13,1 M€ sur 12 mois, en croissance de +11,4% sur l'exercice. Elle a notamment bénéficié de la montée en puissance des ventes de panneaux LED en Europe (hors Royaume-Uni) et en Amérique Latine dans le cadre du contrat Clear Channel (cf communiqué du 5 mars 2021). La Division a également poursuivi sa pénétration auprès des collectivités locales en France, malgré un contexte peu favorable. Par ailleurs, le 4ème trimestre a marqué un retour de commandes sur les offres plus traditionnelles (panneaux d'affichage, mobilier urbain) après 9 premiers mois atones.

La filiale américaine Anthem Displays (détenue désormais à hauteur de 27%) a réalisé sur l'ensemble de l'exercice un chiffre d'affaires de 3,4 M€ (dont 1,8 M€ comptabilisé dans le chiffre d'affaires publié).

Le Groupe s'est attaché à optimiser ses charges tout au long de l'exercice afin de limiter autant que possible l'impact de la baisse d'activité sur ses résultats, permettant de délivrer un EBITDA proforma nettement positif et de limiter la perte opérationnelle courante proforma.

Tendances 2021-2022

Malgré un contexte qui reste incertain, marqué par des tensions sur les approvisionnements en matières premières, Prismaflex se fixe comme objectif de renouer avec une croissance rentable en 2021-2022. Le Groupe bénéficiera d'une base de comparaison favorable dès le 1er trimestre et devrait recueillir progressivement les fruits de ses actions commerciales et de ses efforts d'optimisation des coûts. Le carnet de commandes au démarrage de l'exercice est solide à 11,5 M€, en nette progression par rapport au 31 décembre 2020, suite à des commandes et contrats signés sur le dernier trimestre dans les deux Divisions.

La Division Print vise à retrouver progressivement une activité normative, en tablant sur la reprise progressive des commandes en provenance des secteurs durement touchés par la crise en 2020. La Décoration Intérieure continuera également d'être bien orientée, en s'appuyant sur les engagements de commandes du principal donneur d'ordre et sur la montée en puissance attendue des ventes sur internet.

La Division Hardware dispose à ce jour d'un carnet de commandes diversifié auprès de plusieurs clients, en France, en Allemagne et en Afrique. Lors de cet exercice, elle vise à poursuivre le développement de ses parts de marché en Grande Distribution et auprès des collectivités locales et continuera le développement de sa collaboration avec ses clients afficheurs internationaux.





PRISMAFLEX INTERNATIONAL

FABRICANT DE PANNEAUX D'AFFICHAGE ET IMPRIMEUR NUMERIQUE GRAND FORMAT

ISIN : FR0004044600-ALPRI - Reuters : ALPRI.PA – Bloomberg : ALPRI:FP

EURONEXT GROWTHTM

www.prismaflex.com

