29/05/2024 - 18:30

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 29 MAI 2024



PREDILIFE RENFORCE SES ACTIFS GRACE A LA DELIVRANCE DU BREVET

SUR SA METHODE D'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE





Villejuif, France, le 29 mai 2024 à 18H30 CET – PREDILIFE (Euronext Growth : ALPRE FR0010169920), est le spécialiste des méthodes d'intelligence artificielle permettant de prédire les risques de pathologies pour une médecine personnalisée.

La méthode de prédiction de risque de cancer du sein utilisée dans le test MammoRisk® est le fruit de nombreuses années de recherche menées par Predilife en collaboration avec Sorbonne Université et l'Institut Telecom. Les données utilisées ont regroupé près de 1 700 000 personnes, en France et aux États-Unis. Pour protéger ce travail, une demande de brevet a été déposée et ce brevet vient d'être délivré par l'Office Européen des Brevets sous le numéro EP3164824.

Cette méthode d'Intelligence Artificielle, et plus spécifiquement d'apprentissage supervisé, s'inscrit dans le domaine de l'IA et du Machine Learning. Une très forte croissance de plus de 30% est attendue sur ces sujets au cours des années futures1.

Le brevet propose une méthode innovante consistant à sélectionner les individus les plus proches dans l'espace multidimensionnel des facteurs de risque (âge, antécédents personnels, paramètres issus d'imagerie, données génétiques…) puis à observer leur devenir sur une période donnée. Par exemple, en prenant 1 000 profils voisins les plus proches et en observant 30 cancers 10 ans plus tard, on estimera le risque à 3 %. Cette méthode s'applique aussi bien aux données quantitatives qu'aux données qualitatives comme des mots. Le brevet intègre des données telles que l'ethnicité ou la densité mammaire aux facteurs de risques avec une méthode permettant de quantifier ce type de facteur. Ce procédé peut donc se combiner facilement aux méthodes d'IA génératives utilisant des modèles de langage en fournissant des réponses quantitatives à des questions formulées de manière textuelle du type : « que se passe-t-il si j'arrête de fumer ou si j'ai trop de tension ? ». Les applications sont donc très prometteuses.

Cette méthode a été optimisée sur des données françaises puis validée sur 1 000 000 de femmes américaines issues du BCSC (Breast Cancer Surveillance Consortium). Les performances prédictives se sont avérées excellentes, car elles évitent toute surestimation ou sous-estimation dans les sous-groupes à la différence des méthodes plus classiques (de statistiques paramétriques), tout en conservant une grande souplesse (comparées à celles du data mining).

Cette méthode a été validée pour le cancer du sein et les revendications du brevet ont été acceptées pour l'ensemble des maladies.

Outre ses applications générales, ce brevet renforce la protection du logiciel MammoRisk®, en complément du droit d'auteur. Ce brevet constitue un actif de valeur car ce modèle a été retenu par l'Union Européenne dans le cadre de l'essai clinique MyPeBS qui a vocation à modifier le dépistage des 100 millions d'européennes de plus de 40 ans en mesurant le risque de cancer du sein de chacune des femmes.

1. https://www.linkedin.com/pulse/artificial-intelligence-machine-learning-market-size-u7skf/

Cet actif, limité à cette application, a été récemment valorisé par Sorgem Évaluation à hauteur de 207 M€.

« L'obtention de ce brevet nous confère une protection supplémentaire dans la médecine prédictive. Cette méthode d'IA propriétaire peut s'appliquer à toutes les maladies et nous allons la décliner sur différentes bases de données. Ce travail issu des centres de recherche français a reçu une validation internationale par son application sur des données américaines et sa sélection par l'Union Européenne » commente Stéphane Ragusa, Président Directeur Général de Predilife





A propos de PREDILIFE

PREDILIFE est une société pionnière dans la conception et le développement de tests de prédiction destinés à prévenir les principales maladies. Elle utilise des méthodes d'intelligence artificielle appliquées à des données médicales cliniques et génétiques dans un cadre juridique sécurisé. La prédiction de ces risques individuels permet de proposer un protocole de suivi personnalisé et une identification plus précoce des pathologies.

Pour en savoir plus : www.predilife.com



Contacts

Relations Investisseurs PREDILIFE

Stéphane Ragusa

Président Directeur Général

investisseurs@predilife.com

Relations Presse CAPVALUE

01 80 81 50 00

info@capvalue.fr