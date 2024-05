01/05/2024 - 08:00

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 1er MAI 2024 .

ACTUALISATION DE LA COUVERTURE DU TITRE PREDILIFE PAR IN EXTENSO FINANCE ;

OBJECTIF DE COURS DE 25,07 € SOIT +391%

Villejuif, France, le 1er mai 2024 à 08H30 CET – PREDILIFE (Euronext Growth : ALPRE FR0010169920), spécialiste des méthodes d'intelligence artificielle permettant de prédire les risques de pathologies pour une médecine personnalisée, annonce l'actualisation de son objectif de cours par In Extenso Finance, banque d'investissement dédiée aux TPE et PME en croissance.

Dans sa note annuelle publiée le 30 avril 2024, In Extenso Finance actualise le suivi du titre Predilife avec une recommandation à l'achat fort avec un objectif de cours de 25,07 €, soit un potentiel de hausse de 391 % par rapport au cours de clôture de l'action du 29 avril 2024 de 5,10€ (étude disponible ici ).

La société poursuit et renforce la valeur de sa propriété intellectuelle, grâce à son test MammoRisk®, le modèle de risque utilisé dans l'étude européenne MyPeBS, dont le recrutement vient de se terminer.

Le contrat de recherche souscrit auprès de In Extenso Financement & Marché s'inscrit dans la volonté de PREDILIFE de renforcer sa visibilité boursière auprès des investisseurs professionnels et individuels.

A propos de PREDILIFE

PREDILIFE est une société pionnière dans la conception et le développement de tests de prédiction destinés à prévenir les principales maladies. Elle utilise des méthodes d'intelligence artificielle appliquées à des données médicales cliniques et génétiques dans un cadre juridique sécurisé. La prédiction de ces risques individuels permet de proposer un protocole de suivi personnalisé et une identification plus précoce des pathologies.

Pour en savoir plus : www.predilife.com