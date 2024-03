28/03/2024 - 08:30

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 28 MARS 2024

RÉSULTATS ANNUELS 2023

PROGRESSION DES VENTES AUX ENTREPRISES

ET SUCCÈS DU RECRUTEMENT DES PATIENTES DANS L'ÉTUDE CLINIQUE EUROPÉENNE



Villejuif, France, le 28 mars 2024 à 08H30 CET – PREDILIFE (Euronext Growth : ALPRE FR0010169920), spécialiste des méthodes d'intelligence artificielle permettant de prédire les risques de pathologies pour une médecine personnalisée, annonce aujourd'hui ses résultats annuels 2023, arrêtés par le conseil d'administration du 25 mars 2024. Les procédures d'audit sur les comptes sociaux et consolidés ont été effectuées par les commissaires aux comptes.

En 2023, les ventes de bilans prédictifs aux entreprises ont poursuivi leur croissance. Cette offre lancée juste après l'épidémie de Covid continue d'être testée avec succès par les entreprises pour leurs salariés, plus de

1 000 bilans prédictifs ont été vendus en 2023 à des entreprises issues de tous secteurs et de tailles variées. Le chiffre d'affaires est de 317 K€ (+10%) auquel il faut ajouter 164 K€ de produits constatés d'avance (+70% par rapport à 2022) concernant les bilans vendus sur l'exercice mais en cours de finalisation. En 2 ans, cette offre a trouvé son marché et les volumes devraient s'accroître portés à la fois par la forte demande des salariés révélée par notre dernière enquête IPSOS (79% des collaborateurs sont intéressés par l'offre de bilans Predilife) et par la nécessité d'agir en prévention santé pour réduire les coûts.

En 2023, l'essai clinique randomisé MyPeBS a aussi finalisé ses inclusions, diminuant ainsi l'incertitude sur l'arrivée à bonne fin de cette étude. Le risque d'effet indésirable est lui aussi très minime car la prédiction de risque n'a pas d'impact physique potentiellement délétère.

53 000 femmes participantes ont été recrutées dans les 6 pays européens participants : France, Belgique, Italie, Espagne, Royaume-Uni, Israël en plus des États-Unis où l'étude partenaire Wisdom se poursuit. Les calculs de risque via MammoRisk ont été réalisés sur la moitié des participantes et le protocole de suivi personnalisé en fonction du risque leur a été délivré. Ces participantes vont maintenant être suivies pour évaluer la baisse des cancers métastatiques.

Une première simulation du dépistage personnalisé réalisée à partir d'un modèle de risque plus simple indique une baisse attendue de décès par cancer du sein de 18% comparé au dépistage actuel et un gain de 29% en années de vie1 ce qui est l'indicateur le plus pertinent pour mesurer l'impact médico économique.

Le coût du traitement du cancer du sein dépasse les 30 Mds/an2 et un test permettant d'identifier les femmes à risque devrait donc permettre de générer des gains très importants pour les systèmes de santé.

Une première analyse de valorisation de cet actif que constitue MammoRisk devrait être diffusée avant fin avril 2024. La recherche de partenaires issus de l'industrie pharmaceutique a été initiée afin de viser un accord de licence.

Stéphane Ragusa, Président-Directeur général de la Société déclare :

« La médecine prédictive en est à ses prémices et son adoption se généralise, des hôpitaux de premier plan aux entreprises puis aux assureurs avant le remboursement par les États. Tous ces acteurs prennent conscience de la hausse des coûts de santé et de la nécessité de la prévention. Une baisse de sinistralité de 20 à 30% pourrait être envisagée pour les principaux cancers et maladies cardiovasculaires, générant une plus-value sociale et des marchés considérables ».



Analyse des résultats annuels :

En euros 2023 2022 Chiffre d'affaires 317 794 288 602 Autres produits d'exploitation 12 952 26 160 Charges d'exploitation (4 176 922) (3 818 864) Résultat d'exploitation (3 846 176) (3 504 102) Résultat net (4 224 108) (3 654 592) Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture 3 436 484 3 832 512



Au cours de l'exercice 2023, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 317,7 K€ contre un chiffre d'affaires de 288,6 K€ en 2022. De plus, il est à noter que la Société dispose de 164 K€ de produits constatés d'avance résultant de commandes passées en 2023 et restant à réaliser en 2024 contre 97 K€ de produits constatés d'avance en 2022.

La perte d'exploitation s'est élevée à 3 839 900 € au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2023 contre une perte d'exploitation de 3 497 874 € au cours de l'exercice précédent. La perte nette de l'exercice 2023 s'est élevée à 4 216 681 € contre une perte nette de 3 645 758 € pour l'exercice 2022, cet écart est lié pour moitié à la comptabilisation des intérêts d'obligations.

Au 31 décembre 2023, la position de trésorerie du Groupe s'élevait à 3 436,4 K€ contre 3 832,5 K€ l'exercice précèdent, bénéficiant notamment du produit de l'émission d'obligations réalisée en fin d'exercice.



