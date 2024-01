31/01/2024 - 08:30

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 31 JANVIER 2024

In Extenso Finance propose les bilans multipathologies à ses salariés

Villejuif, France, le 31 janvier 2024 à 08H30 CET – PREDILIFE (Euronext Growth Paris - FR0010169920 – ALPRE) (la « Société »), spécialiste des solutions innovantes de prédiction de risque de pathologies pour une médecine personnalisée, annonce son partenariat avec In Extenso Finance, spécialiste français du conseil en cession, acquisition, transmission et financement des actionnaires et dirigeants de PME. In Extenso est également agréé listing sponsor et accompagne les sociétés cotées en analyse financière, conseil en financement et communication règlementaire.

In Extenso Finance a proposé le bilan de Predilife à ses salariés. Plus de la moitié des salariés se sont montrés intéressés (55%).

Cecile Aboulian, Directrice Equity Capital Market et référente RSE In Extenso Finance déclare : « La prévention avec un suivi médical personnalisé représente un moyen essentiel dans la lutte contre les maladies cardiovasculaires et les cancers. Les salariés d'In Extenso Finance accueillent cette proposition de bilan prédictif avec un vif intérêt ».

Stéphane Ragusa déclare : « In Extenso est un acteur très connu du monde économique avec plus de 100 000 entreprises clientes. L'adoption de nos bilans multipathologies par leur branche financière sera un gage de qualité pour l'ensemble du réseau et des partenaires ».

A propos de Predilife

PREDILIFE est une société pionnière dans la conception et le développement de tests de prédiction destinés à prévenir les principales maladies. Elle utilise des méthodes d'intelligence artificielle appliquées à des données médicales cliniques et génétiques dans un cadre juridique sécurisé. La prédiction de ces risques individuels permet de proposer un protocole de suivi personnalisé et une identification plus précoce des pathologies.

Pour en savoir plus : www.predilife.com