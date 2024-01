04/01/2024 - 18:30

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 04 JANVIER 2024

Avenant au contrat de liquidité conclu avec TSAF

Villejuif, France, le 04 janvier 2024 à 18H30 CET – PREDILIFE (Euronext Growth Paris - FR0010169920 – ALPRE) annonce avoir apporté les modifications suivantes au contrat de liquidité conclu le 21/12/2018 avec TSAF - Tradition Securities And Futures.

La société PREDILIFE a décidé :

d'affecter 50 000 € complémentaires en espèces au compte de liquidité ;

de transférer 10 000 actions PREDILIFE chez UPTEVIA en vue d'attribuer ces actions à la conversion d'OCEANES.

Il est rappelé que, lors du bilan semestriel au 30/06/2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

12 031 actions ;

28 290,99 €.

A propos de Predilife

PREDILIFE est une société pionnière dans la conception et le développement de tests de prédiction destinés à prévenir les principales maladies. Elle utilise des méthodes d'intelligence artificielle appliquées à des données médicales cliniques et génétiques dans un cadre juridique sécurisé. La prédiction de ces risques individuels permet de proposer un protocole de suivi personnalisé et une identification plus précoce des pathologies.

Pour en savoir plus : www.predilife.com