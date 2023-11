21/11/2023 - 08:00

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 21 NOVEMBRE 2023

SOCAMAINE, CENTRALE D'ACHATS E. LECLERC, PROPOSE LE BILAN DE PRÉVENTION DU

CANCER DU SEIN À SES SALARIÉES DE 40 À 50 ANS

Villejuif, le 21 novembre 2023, 08h00 – PREDILIFE (Euronext Growth : ALPRE FR0010169920), spécialiste de solutions innovantes de prédiction de risque de pathologies pour une médecine personnalisée, annonce aujourd'hui son partenariat avec SOCAMAINE.

SOCAMAINE est l'une des 16 centrales régionales et plateformes logistiques du Mouvement E. Leclerc. Elle alimente 40 centres E. Leclerc et 52 drives E. Leclerc répartis sur l'ouest de la France.

L'entreprise a toujours mis l'humain au cœur de ses préoccupations et est très impliquée en matière de RSE.

Dans le cadre de son engagement en faveur de la santé de ses salariées et à l'occasion d'Octobre Rose, SOCAMAINE a proposé à ses collaboratrices âgées de 40 à 50 ans la possibilité d'effectuer un bilan de prévention du cancer sein Predilife.

Stéphane Ragusa déclare : « Je suis ravi de constater qu'une Centrale d'Achat E. Leclerc comme Socamaine offre ces bilans de santé à ses employés. La démocratisation des bilans de santé est en parfait accord avec sa vocation sociale. »

A propos de Predilife

PREDILIFE est une société pionnière dans la conception et le développement de tests de prédiction destinés à prévenir les principales maladies. Elle utilise des méthodes d'intelligence artificielle appliquées à des données médicales cliniques et génétiques dans un cadre juridique sécurisé. La prédiction de ces risques individuels permet de proposer un protocole de suivi personnalisé et une identification plus précoce des pathologies.

Pour en savoir plus : www.predilife.com