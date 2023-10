24/10/2023 - 18:00

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 24 OCTOBRE 2023

LE GROUPE APICIL PROPOSE À SES ASSURÉES DE 40 A 49 ANS

LE FINANCEMENT D'UN BILAN PRÉDICTIF DU CANCER DU SEIN

Villejuif, France, le 24 octobre 2023 à 18h00 CET – PREDILIFE (Euronext Growth : ALPRE FR0010169920) annonce son partenariat avec APICIL, le 3ème groupe français de protection sociale avec 1,7 million d'assurés et 50 000 entreprises. Le groupe est traditionnellement engagé en matière d'innovation et d'investissement durable.

Dans le cadre des actions de prévention soutenues par le fonds social santé prévoyance, APICIL va proposer un remboursement intégral du bilan de prédiction du cancer du sein aux assurées de 40 à 49 ans des contrats collectifs.

Ce bilan de prévention nouvelle génération permet aux femmes de connaître leur risque de développer un cancer du sein dans les 5 ans afin de bénéficier d'un protocole de suivi adapté et des recommandations personnalisées selon leur profil de risque.

Stéphane Ragusa déclare : « Je suis heureux de voir qu'Apicil, acteur incontournable de la protection sociale durable en France qui a construit sa différence sur une vision innovante de la protection sociale, a choisi de proposer notre offre de bilan prédictif du cancer du sein et sa prise en charge pour ses assurées de 40 à 49 ans des contrats collectifs. Cette légitimation est une reconnaissance de l'intérêt médical de notre service et va permettre d'élargir sa diffusion. »

Maryline Bessonnard-Demars responsable du service Action Sociale Santé prévoyance déclare « C'est formidable de pouvoir faire bénéficier à nos assurées de cette offre innovante que propose Predilife à travers une webconférence de sensibilisation au cancer du sein et l'accès au bilan prédictif qui permettra à chacune d'optimiser les bonnes actions pour une meilleure santé. »

A propos de PREDILIFE

PREDILIFE est une société pionnière dans la conception et le développement de tests de prédiction destinés à prévenir les principales maladies. Elle utilise des méthodes d'intelligence artificielle appliquées à des données médicales cliniques et génétiques dans un cadre juridique sécurisé. La prédiction de ces risques individuels permet de proposer un protocole de suivi personnalisé et une identification plus précoce des pathologies.

Pour en savoir plus : www.predilife.com

Contacts

Relations Investisseurs PREDILIFE

Stéphane Ragusa

Président Directeur Général

investisseurs@predilife.com

Relations Presse CAPVALUE

01 80 81 50 00

info@capvalue.fr