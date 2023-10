18/10/2023 - 08:15

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 18 OCTOBRE 2023

LE CIAMT, SERVICE DE PREVENTION ET DE SANTE AU TRAVAIL AVEC

27 000 ENTREPRISES ADHERENTES, PROPOSE LE BILAN DE PREDICTION DU CANCER DU SEIN AUX BENEFICIAIRES DE 40 A 49 ANS

Villejuif, France, le 18 octobre 2023 à 8h00 CET – PREDILIFE (Euronext Growth : ALPRE FR0010169920) annonce son partenariat avec le CIAMT, service de prévention et de santé au travail interentreprises (SPSTI) qui compte plus de 30 centres médicaux, fixes et mobiles, en région parisienne.

Plus de 27 000 entreprises de droit privé et établissements de droit mixte (joint-venture) font confiance au CIAMT, ce qui représente plus de 430 000 salariés suivis par ce SPSTI francilien.

Le CIAMT s'implique fortement dans la promotion de la prévention primaire et le dépistage contre les cancers. Il propose des solutions particulièrement innovantes grâce à l'impulsion de son Directeur Général, lui-même médecin du travail.

C'est ainsi que le CIAMT va proposer le « Bilan prévention Sein » aux bénéficiaires de 40 à 50 ans, en ce mois d'Octobre Rose.

Stéphane Ragusa, Président-Directeur Général de la Société déclare : « Je suis heureux de voir notre bilan prédictif du cancer du sein recommandé par un premier centre de médecine du travail. Le CIAMT est l'un des leaders en région parisienne et sa caution va permettre la reconnaissance de notre offre auprès des médecins du travail et ainsi faciliter sa diffusion auprès des entreprises. »

A propos de PREDILIFE

PREDILIFE est une société pionnière dans la conception et le développement de tests de prédiction destinés à prévenir les principales maladies. Elle utilise des méthodes d'intelligence artificielle appliquées à des données médicales cliniques et génétiques dans un cadre juridique sécurisé. La prédiction de ces risques individuels permet de proposer un protocole de suivi personnalisé et une identification plus précoce des pathologies.

Pour en savoir plus : www.predilife.com