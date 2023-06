29/06/2023 - 18:00

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 29 JUIN 2023

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DE PREDILIFE

Villejuif, France, le 29 juin 2023 à 18H00 – PREDILIFE (Euronext Growth : ALPRE FR0010169920), spécialiste des méthodes d'intelligence artificielle permettant de prédire les risques de pathologies pour une médecine personnalisée annonce que l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire de ses actionnaires s'est tenue le 27 juin 2023, à 14 heures 30 dans les locaux de la Société situés aux Bureaux de la Colline – Saint Cloud, avec un quorum de 33,11%.

L'ensemble des résolutions agréées par le conseil d'administration, tant à titre ordinaire qu'extraordinaire, ont été adoptées à à une très large majorité et notamment :

l'approbation des comptes annuels et consolidés de l'exercice clos au 31 décembre 2022 ;

l'affectation du résultat des comptes annuels de l'exercice clos au 31 décembre 2022 ;

le renouvellement de l'autorisation donnée au conseil d'administration pour mettre en œuvre un programme de rachat de ses propres actions ;

le renouvellement des autorisations financières accordées au conseil d'administration pour procéder à des augmentations de capital avec maintien et/ou suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires; et

le renouvellement de l'autorisation d'attribution gratuite d'actions de la Société.

Le résultat du scrutin par résolution est disponible sur le site internet de Predilife (www.predilife.com), dans la rubrique « Communiqués et Publications/ Assemblée Générales ».

PREDILIFE est une société pionnière dans la conception et le développement de tests de prédiction destinés à prévenir les principales maladies. Elle utilise des méthodes d'intelligence artificielle appliquées à des données médicales cliniques et génétiques dans un cadre juridique sécurisé. La prédiction de ces risques individuels permet de proposer un protocole de suivi personnalisé et une identification plus précoce des pathologies.

