15/03/2023 - 08:00

Villejuif, France, le 15 Mars 2023 à 08H00 CET – PREDILIFE (Euronext Growth : ALPRE FR0010169920), spécialiste des méthodes d'intelligence artificielle permettant de prédire les risques de pathologies pour une médecine personnalisée, annonce sa sélection à la 3ème édition du programme de la FemTech suisse Tech4Eva.

Le programme Tech4Eva vise à accélérer la croissance de sociétés développant des technologies, des produits et des services innovants agissant pour améliorer la santé des femmes. Les entreprises sélectionnées par Tech4Eva bénéficient d'une mise en relation avec tout l'écosystème industriel et financier Suisse. Les sociétés retenues l'année précédente ont ainsi levé 67 M€.

Sélectionnée pour son test de prédiction du cancer du sein Mammorisk®, PREDILIFE rejoint le programme Tech4Eva initié par l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne et de nombreux partenaires industriels suisses. Cette nouvelle reconnaissance va permettre à PREDILIFE de rencontrer de nouveaux investisseurs et de nouer des partenariats internationaux avec de grands acteurs de la cancérologie.

« Nous sommes heureux de voir notre innovation retenue dans un pays leader mondial en matière de santé, comprenant des laboratoires partenaires prestigieux. Outre l'ouverture vers le marché suisse, ce programme nous permettra de nouer des potentiels partenariats internationaux avec de grands acteurs de la cancérologie » déclare Stéphane Ragusa, PDG de PREDILIFE.



A propos de PREDILIFE

PREDILIFE est une société pionnière dans la conception et le développement de tests de prédiction destinés à prévenir les principales maladies. Elle utilise des méthodes d'intelligence artificielle appliquées à des données médicales cliniques et génétiques dans un cadre juridique sécurisé. La prédiction de ces risques individuels permet de proposer un protocole de suivi personnalisé et une identification plus précoce des pathologies.

Pour en savoir plus : www.predilife.com