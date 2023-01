31/01/2023 - 17:45

Villejuif, France, le 31 janvier 2023 à 17H45 CET – PREDILIFE (Euronext Growth : ALPRE FR0010169920), spécialiste des méthodes d'intelligence artificielle permettant de prédire les risques de pathologies pour une médecine personnalisée, souhaite compléter le communiqué du 4 janvier 2023 relatif au volume de ventes des bilans prédictifs en 2022.

Les contrats signés en 2022 d'un montant total de 370 K€ se répartissent en :

133 k€ de tests prédictifs commercialisés via les médecins et hôpitaux ;

237 k€ de bilans prédictifs auprès d'entreprises pour leurs salariés

Dès le 1er semestre 2022, la Société a lancé la commercialisation de bilans prédictifs auprès d'entreprises pour leurs salariés en complément de son canal de diffusion auprès des médecins et hôpitaux. Cette offre destinée aux entreprises s'inscrit dans un mouvement général de prise en charge de la santé des collaborateurs illustré par la loi santé au travail entrée en application le 31 mars 2022 ou l'initiative "working with cancer" soutenue par de nombreuses entreprises françaises et internationales.

Ces commandes de bilans prédictifs ont été signées par des entreprises de secteurs variés :

• CAC 40 :

- Luxe

- Banque

- BTP

• Grandes entreprises :

- Assurance

- Media

- Agroalimentaire

- Informatique

- Distribution

L'intégralité de ces commandes de 237 k€, qui correspondent au volume de ventes objet du communiqué en date du 4 janvier 2023 ont été facturées en 2022. Elles seront comptabilisées en chiffre d'affaires au prorata de l'avancement de la réalisation des services, une partie se trouvant ainsi comptabilisée en 2023.

L'analyse de l'avance des prestations à la clôture de l'exercice 2022 étant en cours, la Société communiquera dans un second temps le chiffre d'affaires au titre de l'exercice 2022.

En parallèle, PREDILIFE a poursuivi le développement de son réseau de partenaires prescripteurs de Mammorisk® en France, en Belgique, en Italie et en Grèce pour un montant en 2022 de 133 K€. Le volume des ventes pour les tests prédictifs correspond au chiffre d'affaires non audité, réalisé dans l'année auprès des professionnels de santé.

Stéphane Ragusa déclare : "Nos bilans prédictifs destinés aux salariés ont rencontré un excellent accueil depuis leur lancement avec des entreprises issues de secteurs d'activité très variées. Nous allons concentrer nos efforts commerciaux sur ce segment en capitalisant sur les premières opérations réalisées par des entreprises de renom dans leur secteur et ainsi déployer notre offre par verticales."

À propos de PREDILIFE

PREDILIFE est une société pionnière dans la conception et le développement de tests de prédiction destinés à prévenir les principales maladies. Elle utilise des méthodes d'intelligence artificielle appliquées à des données médicales cliniques et génétiques dans un cadre juridique sécurisé. La prédiction de ces risques individuels permet de proposer un protocole de suivi personnalisé et une identification plus précoce des pathologies.