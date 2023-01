04/01/2023 - 18:00

Villejuif, France, le 4 janvier 2023 à 18H00 CET – PREDILIFE (Euronext Growth : ALPRE FR0010169920), spécialiste des solutions innovantes de prédiction de risque de pathologies pour une médecine personnalisée, annonce aujourd'hui un volume de ventes annuel en très nette progression :

En K€ Données non auditées 31/12/22 31/12/21 Variation Volume de ventes* 370 142 +160 %

*Commandes réalisées ou en cours de réalisation

Une activité dynamique et bien orientée

En 2022, PREDILIFE a réalisé un volume de ventes de 370 K€, soit une multiplication par 2,6 par rapport à 2021. Après le triplement des ventes au 1er semestre, la société conforte sa trajectoire de croissance sur l'ensemble de l'exercice 2022.

Conformément à sa feuille de route, PREDILIFE a accéléré sa stratégie de distribution multi-canal à destination des entreprises, des courtiers en assurance santé et des centres prescripteurs.

L'accroissement de la clientèle dans des secteurs d'activité aussi variés que la finance (ALLIANZ, premier assureur européen), l'agroalimentaire (LACTALIS) ou les médias (TF1) démontre l'appétence grandissante des entreprises pour une médecine personnalisée au plus proche de la santé des collaborateurs.

En parallèle, PREDILIFE a poursuivi le développement de son réseau de partenaires prescripteurs de Mammorisk®. Le modèle de prédiction du cancer du sein sélectionné par l'UE, est désormais distribué dans de nouveaux centres de référence en Italie (Institut d'Oncologie de la Vénétie) et en France (Les Hôpitaux du Léman). Les ventes ont poursuivi leur développement en France, en Italie, en Belgique et en Grèce.

Stéphane Ragusa, Président fondateur de PREDILIFE, déclare : « Tous les développements et les partenariats noués au cours de l'année 2022 nous rapprochent de notre objectif de démocratiser l'accès à la prévention personnalisée afin de diminuer le nombre de maladies graves. L'intérêt grandissant de nos clients pour nos solutions innovantes confirme notre conviction : la médecine prédictive est au cœur du futur de notre système de santé. La forte dynamique de notre activité en 2022 illustre notre capacité à déployer notre offre à grande échelle dans les prochaines années ».

Perspectives

Portée par la montée en puissance de la médecine personnalisée et le bon accueil de ses offres de prévention, PREDILIFE affiche sa confiance dans la conquête de nouveaux clients référents et la poursuite d'une croissance soutenue en 2023.

À propos de Predilife

PREDILIFE est une société pionnière dans la conception et le développement de tests de prédiction destinés à prévenir les principales maladies. Elle utilise des méthodes d'intelligence artificielle appliquées à des données médicales cliniques et génétiques dans un cadre juridique sécurisé. La prédiction de ces risques individuels permet de proposer un protocole de suivi personnalisé et une identification plus précoce des pathologies.