08/12/2022 - 18:30

Villejuif, le 08 décembre 2022, 18h30 – Lactalis France lance une campagne de dépistage pour l'ensemble de ses salariées dès 40 ans avec le Bilan prédictif du cancer du sein de la société PREDILIFE (Euronext Growth : ALPRE FR0010169920).

Lactalis France, qui emploie 15 000 collaborateurs dont 5 000 femmes, propose à l'ensemble de ses collaboratrices de 40 ans et plus, de bénéficier du bilan prédictif du cancer du sein de Predilife. 2 500 collaboratrices de Lactalis France sont éligibles à ce test qui sera intégralement remboursé par la mutuelle de l'entreprise. Cette campagne de dépistage a été lancée en octobre 2022.

Après le succès de l'opération pilote menée en collaboration avec Predilife en marge d'Octobre Rose 2021, Lactalis France a souhaité poursuivre son engagement en faveur de la santé de ses salariées en élargissant au niveau national son action en faveur du dépistage du cancer du sein.

« Nous avons eu un excellent retour de nos collaboratrices ayant réalisé en 2021 le test Predilife. Nous avons donc souhaité permettre à l'ensemble de nos collaboratrices de bénéficier d'une évaluation de leur risque vis-à-vis du cancer du sein et d'un programme de dépistage personnalisé visant à anticiper l'apparition de la maladie » précise Denys Sarrazin, DRH Lactalis France.

« Je suis très heureux que Lactalis déploie cette offre au niveau national après le succès de l'opération lancée en 2021 auprès de deux de ses divisions. Lactalis est très engagée pour le bien-être et la santé de ses collaborateurs et c'est pour nous une très grande satisfaction que cette grande entreprise se saisisse de cette cause » conclut Stéphane Ragusa, PDG Fondateur de Predilife.

À propos de Lactalis



Présents dans 52 pays et 270 laiteries et fromageries à travers le monde, les 85 500 collaborateurs du groupe Lactalis valorisent le lait sous toutes ses formes : fromages, lait de consommation, yaourts, beurres et crèmes, ingrédients laitiers et nutrition. Au cœur de la vie quotidienne de millions de foyers, Lactalis propose des produits de marques emblématiques telles que Président, Galbani, Parmalat et Leerdammer et s'attache à pérenniser le savoir-faire laitier en tant que premier acteur mondial des AOPs. Premier Groupe laitier mondial, le Groupe Lactalis est une entreprise familiale française créée en 1933 à Laval.

À propos de PREDILIFE

PREDILIFE est une société pionnière dans la conception et le développement de tests de prédiction destinés à prévenir les principales maladies. Elle utilise des méthodes d'intelligence artificielle appliquées à des données médicales cliniques et génétiques dans un cadre juridique sécurisé. La prédiction de ces risques individuels permet de proposer un protocole de suivi personnalisé et une identification plus précoce des pathologies.