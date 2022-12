01/12/2022 - 17:45

Villejuif, le 1er décembre 2022, 17h45 – PREDILIFE (Euronext Growth : ALPRE FR0010169920), spécialiste de solutions innovantes de prédiction de risque de pathologies pour une médecine personnalisée, est heureux de dévoiler les résultats de sa première enquête de satisfaction réalisée auprès d'un panel de 200 patients ayant bénéficié d'un des bilans santé PREDILIFE.

La santé des collaborateurs au cœur de la marque employeur

Préoccupation grandissante des entreprises, l'accompagnement santé des collaborateurs est un enjeu majeur pour fidéliser les salariés et améliorer leur bien-être. Plusieurs études ont d'ailleurs révélé que 75% des salariés attendent de leur entreprise qu'elle s'investisse dans un suivi régulier de leur état de santé1.

Partenaire privilégié des entreprises dans le cadre du renforcement de leur marque employeur notamment par la mise en place de solutions de santé innovante, PREDILIFE a souhaité recueillir les avis de plus d'une centaine de salariés utilisateurs de ses solutions afin d'analyser leur ressenti, leur niveau de satisfaction et leurs attentes. L'enquête menée entre le 1er juin et le 15 novembre 2022 démontre :

Un taux de recommandation de 95% des bilans PREDILIFE

des bilans PREDILIFE Une note de satisfaction globale de 4,7/5

Ce sondage met par ailleurs en exergue la pertinence de cette nouvelle approche de prévention, sa simplicité et son efficacité :

« Inattendu car je ne connaissais pas cette appréciation du risque par la génétique. »

« Je trouve que la prévention est essentielle et que le test et les modalités sont tellement simples, qu'il serait dommage de s'en passer. Le médecin est très à l'écoute et bienveillant, cela est très appréciable. Merci à elle ! Il est tellement difficile d'avoir un rdv médical actuellement que le fait qu'un professionnel de santé prenne du temps pour moi me semble incroyable. »

« Ce bilan est très bien organisé, simple et efficace. Il rassure. »

Les résultats de cette première enquête confirment le bon accueil des bilans PREDILIFE au sein des entreprises et la volonté croissante des salariés de bénéficier d'un suivi santé personnalisé. Dans une volonté d'amélioration continue, PREDILIFE entend réitérer cet exercice au travers de nouveaux sondages annuels.

A propos de Predilife

PREDILIFE est une société pionnière dans la conception et le développement de tests de prédiction pouvant permettre à chaque personne de définir son profil de risque quant à la survenance de maladies graves. Elle utilise des méthodes d'intelligence artificielle appliquées à des données médicales cliniques, génétiques, imagerie... PREDILIFE commercialise en Europe Mammorisk®, un test de prédiction de risque de cancer du sein. La Société a par ailleurs commencé à étendre cette offre à d'autres pathologies graves.

1. Etude Malakoff Médéric in https://blog.goalmap.com/qvt-solution-gerer-absenteisme-au-travail/