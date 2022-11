16/11/2022 - 18:00

Villejuif, France, le 16 novembre 2022, 18h - PREDILIFE (Euronext Growth : ALPRE FR0010169920), spécialiste de solutions innovantes de prédiction de risque de pathologies pour une médecine personnalisée, est heureux d'annoncer un partenariat avec Roederer, premier courtier généraliste indépendant du Grand Est. Par cette nouvelle signature, PREDILIFE porte à trois le nombre de courtiers en assurance intégrant l'offre PREDILIFE à son catalogue.

Treizième courtier généraliste de France et premier courtier en assurance de la région Grand Est, le groupe Roederer compte 300 000 personnes protégées en France et plus de 10 000 entreprises clientes. Pleinement impliqué dans la prévention des maladies graves, Roederer se singularise par les solutions performantes et innovantes qu'elle offre à ses adhérents. C'est dans ce contexte que le groupe a décidé d'intégrer les bilans multi-pathologies à son offre. Ainsi, le réseau commercial de Roederer proposera désormais à l'ensemble de ses entreprises clientes la solution développée par PREDILIFE.

« Nous remercions Roederer pour sa confiance. Courtier centenaire, le Groupe a une vision de long terme pour son développement et celui de ses clients. L'ADN de Roederer correspond au nôtre et nous pouvons attendre de nombreux fruits de cette alliance » conclut Stéphane Ragusa, PDG Fondateur de PREDILIFE.

A propos de Roederer

Fondé en 1893 à Strasbourg, le Groupe Roederer est le 13ème courtier généraliste de France et le 1er courtier en assurance de la région Grand Est. Nous sommes délégataires de gestion de plus de 20 entreprises d'assurances, de mutuelles et d'institutions de prévoyance. En tant que courtier en assurance, le Groupe Roederer met à votre disposition sa grande expérience du courtage en assurance d'entreprise et vous propose des solutions adaptées à vos besoins.

A propos de Predilife

PREDILIFE est une société pionnière dans la conception et le développement de tests de prédiction, pouvant permettre à chaque personne de définir son profil de risque quant à la survenance de maladies graves. Elle utilise des méthodes d'intelligence artificielle appliquées à des données médicales cliniques, génétiques, imagerie... PREDILIFE commercialise en Europe Mammorisk®, un test de prédiction de risque de cancer du sein et un bilan de prédiction multipathologies.

Pour en savoir plus : www.predilife.com

