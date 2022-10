25/10/2022 - 17:45

Villejuif, le 25 octobre 2022, 17h45 – PREDILIFE (Euronext Growth : ALPRE FR0010169920), spécialiste de solutions innovantes de prédiction de risque de pathologies pour une médecine personnalisée, annonce aujourd'hui le renouvellement de l'offre de bilans prédictifs de cancer du sein auprès des salariées de Marionnaud. C'est un nouveau fruit de son partenariat commercial avec Mercer.

Fidèle à sa raison d'être de « partager des moments beauté avec ses clients, ses collaborateurs et ses communautés », Marionnaud est engagée depuis plusieurs années dans le soutien des actions en faveur de la recherche et des personnes touchées par la maladie et multiplie les démarches de sensibilisation sur la santé auprès de ses clientes.

Forte d'une équipe de 3000 employé(e)s en France, en grande majorité féminine, Marionnaud a proposé des bilans prédictifs au cancer du sein à ses collaboratrices lors d'Octobre Rose 2021. La reconnaissance de l'intérêt médical manifestée par les collaboratrices a motivé le renouvellement du geste pour Octobre Rose 2022.

Mercer et Predilife ont initié un partenariat pour distribuer ces bilans prédictifs le plus largement possible et dans ce cadre Marionnaud avait été la première entreprise destinatrice de cette offre.

« Marionnaud ayant été la première société à tester notre offre dans la cadre du partenariat de distribution avec Mercer, nous sommes très heureux de voir que le taux de satisfaction très élevé des salariées de Marionnaud ait invité à une nouvelle opération cette année. La satisfaction des patients est bien sûr notre objectif premier et je suis très reconnaissant aux salariées de Marionnaud de l'avoir exprimée. » déclare Stéphane Ragusa, PDG de Predilife.

A propos de Marionnaud

Avec 3000 conseillères beauté dont plus de 500 esthéticiennes, Marionnaud accompagne chaque client(e) vers la beauté qui lui ressemble. Marionnaud distribue sa marque propre ainsi que 35 marques exclusives sur son eshop marionnaud.fr et dans près de 430 magasins, dont la moitié dispose d'un institut de beauté. L'enseigne offre un maillage national très dense pour être toujours au plus près des consommateurs et consommatrices, et emploie aujourd'hui 3000 collaborateurs.

Le développement de l'offre online + offline s'inscrit dans le cadre de la stratégie de digitalisation de l'enseigne qui inclut aussi bien les technologies de diagnostic de peau et de cheveux, mais également de nouveaux services dans le concept de services « allo boutique », comme le shopping par téléphone, le rendez-vous personnalise avec une conseillère, les services de livraison « click & collect express 1h » et « livraison express », ainsi que le dernier-né des services personnalisés, la « livraison verte en soirée », qui permet d'être livré entre 19h et 22h par coursier et au moyen de véhicules écoresponsables.

Plus d'informations : www.marionnaud.fr

A propos de Mercer

Mercer, filiale de Marsh McLennan, acteur majeur du conseil en ressources humaines depuis plus de 75 ans, accompagne la transformation des entreprises de toutes tailles pour repenser le monde du travail en modernisant leurs régimes de santé, de prévoyance et de retraite mais aussi en reconsidérant la gestion de leurs talents pour améliorer leur performance et leur bien-être. Cette transformation passe également par la digitalisation des processus, tant pour les fonctions RH que Finance, que Mercer propose en s'appuyant sur la solution Cloud Workday permettant aux organisations de gagner en agilité et en performance. Les directions financières peuvent aussi bénéficier des conseils et solutions technologiques sur-mesure de Mercer pour optimiser leurs stratégies d'investissement. En France, Mercer déploie aussi son expertise auprès des TPE-PME, des travailleurs indépendants et des particuliers (couverture santé et prévoyance, complémentaires santé étudiante, famille ou senior, épargne salariale, multirisque, retraite, mobilité internationale, téléassistance, assureur emprunteur, …) grâce à son département dédié « Mes Solutions Mercer ». Aujourd'hui, Mercer compte environ 25 000 collaborateurs – dont plus de 700 en France, répartis sur 12 sites - implantés dans 43 pays, qui aident au quotidien ses clients à construire un avenir plus prometteur dans 130 pays. Le groupe Marsh McLennan (NYSE : MMC) - spécialiste mondial de la gestion des risques et du courtage d'assurance - s'appuie sur 83 000 collaborateurs et présente un chiffre d'affaires annuel de plus de 20 milliards $ par l'intermédiaire de ses quatre entités : Mercer, Marsh, Guy Carpenter et Oliver Wyman.

A propos de Predilife

PREDILIFE est une société pionnière dans la conception et le développement de tests de prédiction destinés à prévenir les principales maladies. Elle utilise des méthodes d'intelligence artificielle appliquées à des données médicales cliniques et génétiques dans un cadre juridique sécurisé. La prédiction de ces risques individuels permet de proposer un protocole de suivi personnalisé et une identification plus précoce des pathologies.

Pour en savoir plus : www.predilife.com