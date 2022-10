20/10/2022 - 17:45

Villejuif, le 20 octobre 2022, 17h45 – PREDILIFE (Euronext Growth : ALPRE FR0010169920), spécialiste de solutions innovantes de prédiction de risque de pathologies pour une médecine personnalisée, annonce aujourd'hui la diffusion de ses bilans auprès des collaborateurs du groupe TF1, fruit de son partenariat commercial avec Diot-Siaci.

Le groupe TF1 particulièrement soucieux du bien-être et de la santé de ses collaborateurs offre à ses salariés âgés de 40 à 50 ans la possibilité de réaliser gracieusement un bilan prédictif multi-pathologie. Ce bilan, réalisé en toute confidentialité, permet de prédire le risque de survenance des principaux cancers et des maladies cardiovasculaires. Cette initiative sera relayée en interne dès octobre 2022 par des figures engagées de la chaîne.

Diot-Siaci et Predilife ont initié un partenariat pour distribuer ces bilans prédictifs le plus largement possible et le groupe TF1 a pu s'appuyer sur la relation de confiance nouée avec son courtier conseil pour proposer une offre innovante à ses collaborateurs.

« Nous sommes très heureux que le groupe TF1 ait choisi de proposer une offre de santé innovante encourageant ainsi au dépistage précoce pour un suivi médical personnalisé. Ce fruit du partenariat avec Diot-Siaci est aussi très prometteur car il illustre la garantie de qualité que peut apporter un courtier » déclare Stéphane Ragusa, PDG de Predilife.

A propos du groupe TF1

Le groupe TF1 est un acteur majeur dans la production, l'édition et la distribution de contenus. Sa raison d'être est d'inspirer positivement la société. Les activités du groupe TF1 sont réparties en deux pôles : Le pôle Média, rassemble ses chaînes en clair (TF1, TMC, TFX, TF1 Séries Films, LCI), ses chaînes thématiques (Ushuaia TV, Histoire TV, TV Breizh, Série Club), ses plateformes de contenus à la demande (MYTF1, TFOU MAX, Salto), et la régie TF1 PUB. Le Groupe est également présent avec Muzeek One dans la production musicale et de spectacles. Le pôle Production, avec Newen Studios, crée et distribue des programmes dans tous les genres et pour tous les acteurs du secteur, des chaînes publiques et privées aux plateformes digitales, grâce aux 40 sociétés et labels créatifs qu'il regroupe en France et à l'international. Présent dans 20 pays, le Groupe TF1 compte 3 380 collaborateurs au 31.12.2021. En 2021, il a réalisé un chiffre d'affaires de 2 427 M€ (Euronext Paris, compartiment A : ISIN FR0000054900).

A propos de Diot-Siaci

Diot-Siaci est un groupe multispécialiste de conseil et de courtage en assurance et en réassurance, leader en France et en Europe, présent notamment en Asie, au Moyen-Orient et en Afrique. Il conçoit et imagine des solutions innovantes sur mesure pour ses clients Grandes Entreprises, ETI, PME-PMI et professionnels aussi bien en assurances de personnes qu'en assurances de biens et de responsabilités. Diot-Siaci dispose d'un actionnariat stable et familial qui lui permet d'accompagner ses clients dans leur transformation en répondant à leurs besoins sur toute la chaîne de valeur en IARD, Transport, Responsabilité Civile Professionnelle, Protection Sociale et Conseil et Mobilité Internationale. Avec près de 5000 collaborateurs et un vaste réseau international, le Groupe exerce son activité dans le monde entier et totalise un chiffre d'affaires proche de 730 M€ en 2021.

A propos de Predilife

PREDILIFE est une société pionnière dans la conception et le développement de tests de prédiction destinés à prévenir les principales maladies. Elle utilise des méthodes d'intelligence artificielle appliquées à des données médicales cliniques et génétiques dans un cadre juridique sécurisé. La prédiction de ces risques individuels permet de proposer un protocole de suivi personnalisé et une identification plus précoce des pathologies.

Pour en savoir plus : www.predilife.com