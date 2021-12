16/12/2021 - 17:45

PARTENARIAT STRATÉGIQUE AVEC EUROFINS POUR LA RÉALISATION DES TESTS GÉNÉTIQUES

Villejuif, France, le 16 décembre 2021, 17h45 - PREDILIFE (Euronext Growth : ALPRE FR0010169920), spécialiste de solutions innovantes de prédiction de risque de pathologies pour une médecine personnalisée annonce avoir signé un contrat avec EUROFINS pour ses tests génétiques.

EUROFINS va réaliser le génotypage des échantillons salivaires collectés par PREDILIFE. Les échantillons fournis seront analysés grâce à des puces Illumina, leader mondial du domaine, permettant d'analyser entre 700 000 et 1 million de polymorphismes par échantillon. L'analyse de ces données sera réalisée par PREDILIFE pour estimer les risques individuels des principales pathologies, à commencer par les cancers du sein, poumon, colon, prostate, mélanome et infarctus.

Les capacités industrielles d'EUROFINS peuvent permettre l'analyse de plusieurs milliers de patients chaque mois, accompagnant ainsi la croissance de PREDILIFE.

« Je me réjouis de pouvoir bénéficier du soutien d'EUROFINS dans cette aventure médicale. Le déploiement de nos bilans prédictifs va pouvoir s'appuyer sur les capacités industrielles et l'excellente image de marque de ce laboratoire » conclut Stéphane Ragusa, PDG Fondateur de PREDILIFE.

Contacts

Relations Investisseurs

PREDILIFE

Stéphane Ragusa

Président Directeur Général

[email protected]

Relations Presse

CAPVALUE

01 80 81 50 00

[email protected]

A propos de EUROFINS GENOMICS

EUROFINS GENOMICS, membre du groupe EUROFINS avec des installations en Europe, aux États-Unis et en Asie, est un fournisseur leader international de services de séquençage d'ADN, de services de séquençage de nouvelle génération, de services de génotypage, produits de synthèse d'ADN et services bio-informatiques pour les marchés de la pharma, du diagnostic, de l'alimentation, de l'agriculture, de la biotechnologie et de la recherche. La force de l'entreprise réside dans sa vaste clientèle et ses services de haute qualité à l'échelle industrielle pour les industries des sciences de la vie et les instituts de recherche universitaires du monde entier.

Plus d'informations : https://eurofinsgenomics.eu/

A propos de PREDILIFE

PREDILIFE est une société pionnière dans la conception et le développement de tests de prédiction, pouvant permettre à chaque personne de définir son profil de risque quant à la survenance de maladies graves. Elle utilise des méthodes d'intelligence artificielle appliquées à des données médicales cliniques, génétiques, imagerie... PREDILIFE commercialise en Europe Mammorisk®, un test de prédiction de risque de cancer du sein et un bilan de prédiction multi-pathologies.