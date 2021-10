27/10/2021 - 18:00

Prévention contre le cancer du sein :

MERCER et PREDILIFE SIGNENT UN CONTRAT DE PARTENARIAT STRATÉGIQUE

MARIONNAUD s'engage pour ses salariés

Villejuif, France, le 27 octobre 2021, 18h - PREDILIFE (Euronext Growth : ALPRE FR0010169920), spécialiste de solutions innovantes de prédiction de risque de pathologies pour une médecine personnalisée et MERCER, leader mondial du conseil en ressources humaines, annoncent le premier succès de leur partenariat stratégique pour le déploiement des bilans de prévention contre le cancer du sein.

Cette collaboration avec MERCER s'inscrit dans la stratégie de PREDILIFE visant à déployer sa nouvelle offre de bilans de prévention MammoRisk® directement auprès des entreprises. Signée à l'occasion d'Octobre Rose, elle est proposée aux salariés des 3 500 entreprises que Mercer accompagne au quotidien sur les régimes de frais de santé et de prévoyance.

MERCER, qui conseille des clients de toute taille, des PME-TPE aux grandes organisations multinationales, souhaite, à travers son programme ambition bien-être, œuvrer concrètement en faveur de la lutte contre le cancer du sein en encourageant la prévention en entreprise.

« Pour une entreprise de 1 000 salariés, nous estimons qu'il y a 1,3 nouveau cas de cancers du sein par an, soit 0,26 décès par an. La durée d'arrêt de travail moyenne liée au cancer du sein est de 8 mois. Le coût direct du cancer du sein est de ce fait évalué à 53 K euros/an pour une entreprise de 1 000 salariés. En comparaison, les actions de prévention de notre partenaire PREDILIFE, spécialiste de la prédiction des risques de cancer du sein, sont significativement moins coûteuses, et permettent surtout d'élargir l'offre de soins offerte aux collaborateurs », déclare Camille Mosse, Directrice Technique Santé & Prévoyance chez MERCER France.

À travers la vente de bilans à la société MARIONNAUD, ce partenariat signe un premier succès. Cette commande constitue une première étape pour la célèbre chaîne de parfumerie française d'envergure internationale qui compte 97% de femmes pour un effectif de près de 3 000 personnes.

Chaque année, Octobre Rose est une véritable opportunité pour MARIONNAUD de montrer son engagement sociétal auprès de ses collaborateurs et lutter ensemble contre la maladie. En proposant le bilan de prévention MammoRisk® à ses salariés, qui sont majoritairement des femmes, la société franchit une étape supplémentaire dans les actions concrètes qu'elle mène depuis plusieurs années avec ses équipes dans la lutte contre le cancer du sein notamment en termes d'information et de sensibilisation.

« Ce nouvel accord de partenariat illustre l'accélération du développement B2B des bilans de prévention adressés aux salariés. Le vaste réseau de MERCER va nous permettre de faire bénéficier de la solution MammoRisk® à un large public de femmes et nous sommes heureux de pouvoir offrir cette solution aux salariés de Marionnaud » conclut Stéphane Ragusa, PDG Fondateur de PREDILIFE.

A propos de MERCER

Mercer offre aux entreprises de toutes tailles des conseils et des solutions technologiques permettant de reconsidérer le monde du travail, de repenser les politiques de rémunération, les systèmes de retraite et les investissements, et d'améliorer la santé et le bien-être des individus. Mercer compte environ 25 000 collaborateurs implantés dans 43 pays permettant d'exercer dans 130 pays.

Mercer est une filiale de Marsh McLennan (NYSE: MMC), leader mondial du conseil et de solutions en matière de gestion des risques, de stratégie d'entreprise et de gestion des ressources humaines. Le groupe s'appuie sur 81 000 collaborateurs et présente un chiffre d'affaires de 19 milliards $. Grâce à ses trois autres entités, Marsh, Guy Carpenter et Oliver Wyman, Marsh McLennan aide ses clients à évoluer dans un environnement de plus en plus dynamique et complexe.

Plus d'informations : www.mercer.fr

A propos de MARIONNAUD

Avec 2900 conseillères beauté dont plus de 500 esthéticiennes, Marionnaud accompagne chaque client(e) vers la beauté qui lui ressemble. Marionnaud distribue sa marque propre ainsi que 35 marques exclusives sur son e-shop marionnaud.fr et dans près de 430 magasins, dont la moitié dispose d'un institut de beauté. L'enseigne offre un maillage national très dense pour être toujours au plus près des consommateurs et consommatrices, et emploie aujourd'hui 2900 collaborateurs. Le développement de l'offre online + offline s'inscrit dans le cadre de la stratégie de digitalisation de l'enseigne qui inclut aussi bien les technologies de diagnostic de peau et de cheveux, mais également de nouveaux services dans le concept de services « allo boutique », comme le shopping par téléphone, le rendez-vous personnalise avec une conseillère, les services de livraison « click & collect express 1h » et « livraison express », ainsi que le dernier-né des services personnalisés, la « livraison verte en soirée », qui permet d'être livré entre 19h et 22h par coursier et au moyen de véhicules éco-responsables.

Plus d'informations : www.marionnaud.fr

A propos de PREDILIFE

PREDILIFE est une société pionnière dans la conception et le développement de tests de prédiction, pouvant permettre à chaque personne de définir son profil de risque quant à la survenance de maladies graves. Elle utilise des méthodes d'intelligence artificielle appliquées à des données médicales cliniques, génétiques, imagerie... PREDILIFE commercialise en Europe Mammorisk®, un test de prédiction de risque de cancer du sein et va étendre cette offre à d'autres pathologies graves.

Pour en savoir plus : www.predilife.com