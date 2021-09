23/09/2021 - 07:00

LANCEMENT AVEC LACTALIS DE LA PREMIERE OFFRE A DESTINATION DES ENTREPRISES DE BILAN DE PREDICTION DU CANCER DU SEIN

Villejuif, France, le 23 septembre 2021, 7h - PREDILIFE (Euronext Growth : ALPRE FR0010169920), spécialiste de solutions innovantes de prédiction de risque de pathologies pour une médecine personnalisée, annonce un partenariat stratégique avec le groupe Lactalis.

Predilife s'associe au groupe Lactalis (filiales Beurres et Crèmes / FoodService), leader mondial des produits laitiers, pour déployer auprès des salariées du groupe des bilans de prévention MammoRisk® dédiés aux femmes âgées de 40 à 50 ans.

Lactalis mènera à partir du 24 septembre 2021 une large action de sensibilisation autour du Cancer du Sein auprès de ses salariées : conférences, auto-observation / auto-palpation, ou encore dépistage personnalisé articulé autour du test MammoRisk®.

Cette opération à grande échelle mobilisera plusieurs professionnels de santé (Gynécologues, Radiologues, Sages-femmes et Infirmières) ainsi que des établissements de santé de renom tels que le Centre Hospitalier Privé de Saint-Grégoire (Vivalto, 35) et l'Hôpital Américain de Paris (Neuilly-sur-Seine, 92).

Au travers de ce partenariat, Predilife initie le développement de sa nouvelle offre de Bilans de prévention directement auprès des entreprises.

« Notre démarche globale de prévention du cancer du sein dans le cadre d'Octobre Rose permettra de proposer à nos salariées des actions concrètes et utiles pour les rendre actrices de leur prévention, notamment via la solution innovante Mammorisk®. Ce projet est rendu possible grâce à l'engagement et au soutien de Predilife, des professionnels de santé, et des centres hospitaliers » déclare Agnès Bizet, Directrice des Ressources Humaines Lactalis Beurres & Crèmes et Lactalis Foodservice France.

« Nous sommes ravis d'accompagner Lactalis durant le mois de sensibilisation au Cancer du Sein et de pouvoir faire bénéficier de la solution MammoRisk® à un large public de femmes. PREDILIFE entend faire de ce premier partenariat B2B une étape majeure de son développement à plus grande échelle et montrer ainsi à un nombre toujours plus grand de personnes que les bilans de prévention sont un élément-clé de la médecine prédictive » conclut Stéphane Ragusa, PDG Fondateur de PREDILIFE.

A propos de LACTALIS

Lactalis est le premier groupe laitier mondial, fondé en 1933, qui emploie plus de 85 000 collaborateurs dans 84 pays. Engagé pour une croissance rentable et responsable, Lactalis France poursuit depuis plusieurs années une politique autour de la santé, sécurité et qualité de vie au travail de ses salariés. Cette action, soutenue par les filiales françaises Lactalis Beurres et Crèmes, et Lactalis FoodService France, s'intègre complètement dans cette démarche.

A propos de PREDILIFE

PREDILIFE est une société pionnière dans la conception et le développement de tests de prédiction, pouvant permettre à chaque personne de définir son profil de risque quant à la survenance de maladies graves. Elle utilise des méthodes d'intelligence artificielle appliquées à des données médicales cliniques, génétiques, imagerie... PREDILIFE commercialise en Europe Mammorisk®, un test de prédiction de risque de cancer du sein et va étendre cette offre à d'autres pathologies graves.