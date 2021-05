28/05/2021 - 07:00

SIGNATURE D'UN PARTENARIAT AVEC FRANCE SURGERY, UN INTERMEDIAIRE STRATEGIQUE POUR ADRESSER LES SALARIES DE GRANDES ENTREPRISES

Villejuif, France, le 28 mai 2021, 7h00 – PREDILIFE (Euronext Growth : ALPRE FR0010169920), spécialiste de solutions innovantes de prédiction de risque de pathologies pour une médecine personnalisée, est heureux d'annoncer son partenariat avec France Surgery, la référence des plateformes en ligne en France des voyages médicaux.

S'appuyant sur un réseau de 120 établissements de santé européens, France Surgery est une plateforme de coordination de prestations santé 100% digitale. Via sa plateforme de télémédecine, France Surgery met en relation patientèle et profession médicale pour assurer un meilleur suivi du patient et fluidifier son parcours.

Les bilans de santé proposés par France Surgery pourront désormais bénéficier des solutions innovantes développées par PREDILIFE en termes de médecine prédictive. Ce rapprochement permet ainsi aux salariés de bénéficier d'un programme de suivi personnalisé en fonction de leur évaluation de risque et d'être accompagnés et guidés dans leur parcours de soins.

« Ce partenariat va nous permettre de faciliter la diffusion de notre offre auprès des salariés de grandes entreprises. Nous sommes d'ailleurs très heureux d'annoncer que cette offre co-brandée va être très prochainement lancée dans une très grande entreprise qui a d'ores et déjà décidé d'en faire bénéficier ses salariés » déclare Stéphane Ragusa, PDG Fondateur de PREDILIFE.

« Maintenir notre capital santé est devenu un enjeu majeur. La mise en commun des technologies PREDILIFE et France Surgery, va constituer une nouvelle façon de gérer sa santé au quotidien. Les patients vont pouvoir prendre leur santé en main avec plus de transparence, prévenir le risque de développer certaines pathologies graves et avoir accès au meilleur suivi médical personnalisé, où qu'ils soient et lorsqu'ils en ont besoin ». Carine Briat-Hilaire CEO France Surgery

A propos de PREDILIFE

PREDILIFE est une société pionnière dans la conception et le développement de tests de prédiction, pouvant permettre à chaque personne de définir son profil de risque quant à la survenance de maladies graves. Elle utilise des méthodes d'intelligence artificielle appliquées à des données médicales cliniques, génétiques, imagerie... PREDILIFE commercialise en Europe Mammorisk®, un test de prédiction de risque de cancer du sein. La société a par ailleurs commencé à étendre cette offre à d'autres pathologies graves notamment le cancer du col de l'utérus et de la prostate.

Pour en savoir plus : https://www.predilife.com

A propos de FRANCE SURGERY

France Surgery est une plateforme de conciergerie médicale, ayant pour objectif de faciliter et d'organiser l'accès aux soins en Europe pour des patients internationaux et en mobilité internationale.

Nos solutions sont les suivantes :

Assistance parcours de soins : hospitalisation / bilan de santé pro

Téléconsultation : spécialistes de renom sur la base de RDV

Second Avis Médical.

France Surgery s'appuie sur un réseau de 120 ho?pitaux et cliniques sur 37 spécialités médicales en France, Espagne, Suisse et Allemagne. Nos clients sont : ho?pitaux européens, assureurs internationaux, gestionnaires de frais médicaux, grandes entreprises et ONG.

Carine BRIAT-HILAIRE

CEO&Co-founder

[email protected]

Pour en savoir plus : www.france-surgery.com