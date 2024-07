22/07/2024 - 08:00

Groupe Poujoulat : Activité du 1er trimestre 2024/2025

Paris, le 22 juillet 2024 – 8h00

Le chiffre d'affaires du 1er trimestre (avril à juin) du Groupe Poujoulat s'établit à 67,4 millions d'euros, soit une baisse de 11 % par rapport à la même période de l'exercice 2023/2024. La baisse du prix du granulé de bois représente 50% du recul du chiffre d'affaires consolidé.

Chiffre d'affaires consolidé du groupe – ANC 2020-01 – (en millions d'euros)

Du 1er avril au 30 juin 2024

(3 mois) Du 1er avril au 30 juin 2023

(3 mois) Variation

2024/2023 Conduits de cheminée et Cheminées industrielles 43,1 46,8 - 8,1 % Bois Energie 24,3 28,9 - 15,6 % TOTAL 67,4 75,7 - 11,0 %

Faits marquants du 1er trimestre 2024/2025

Les ventes de « conduits de cheminées » sur le marché français sont impactées par la crise relative à la construction neuve et l'attentisme des consommateurs dans un contexte politique national incertain.

Outre l'acquisition en avril de 80% du capital de la société espagnole CONVESA, le Groupe Poujoulat s'est porté acquéreur, en juin, via sa filiale Tôlerie Forézienne, de 65% du capital de la société Novacité. Cette acquisition lui permet d'accélérer son développement dans le mobilier urbain et l'aménagement extérieur.

Le segment « cheminées industrielles » bénéficie d'une activité soutenue par la décarbonation des entreprises et la concrétisation des investissements dans les réseaux de chaleurs.

Ainsi, le chiffre d'affaires de la branche « conduits de cheminée et cheminées industrielles » s'établit à 43,1 millions d'euros, en retrait de 8,1%.

Le volume de ventes de la branche « bois énergie » est en croissance dès ce premier trimestre, notamment porté par la fraicheur des températures d'avril et mai et un prix attractif. Le prix de la tonne de granulé est actuellement inférieur de 25 à 30% à celui de l'année dernière à la même période et devrait avoir atteint son point bas. Ainsi, alors que des parts de marché sont gagnées, l'effet prix impacte le chiffre d'affaires du segment « bois énergie » qui s'établit à 24,3 millions d'euros, soit une baisse de 15,6% par rapport au premier trimestre 2023/2024.

Perspectives

Au deuxième trimestre (juillet – septembre) 2024, l'activité « conduits de cheminée » devrait être équivalente à celle de l'année dernière sur la même période tandis que le segment « cheminées industrielles » devrait progresser.

Concernant la branche « bois énergie » le repli du chiffre d'affaires devrait être moins marqué qu'au premier trimestre en raison d'un écart de prix plus réduit sur le granulé de bois et d'une croissance sensible des volumes de vente. Ainsi, le chiffre d'affaires du deuxième trimestre devrait être légèrement inférieur à celui de l'an passé.

La baisse du chiffre d'affaires consolidé, sur l'ensemble du premier semestre, s'établirait entre -5 à -7%. Quant au deuxième semestre, sauf évènements exceptionnels, il devrait être plus fort, marquant le retour à la saisonnalité historique des activités du Groupe. Aussi, les prévisions de l'exercice tendent vers une croissance de 7 à 10% de la branche « bois énergie » et une légère croissance du chiffre d'affaires de la branche « conduits de cheminée et cheminées industrielles ».

Frédéric COIRIER, Président Directeur Général du Groupe Poujoulat, affirme : « Malgré un environnement économique difficile et un contexte politique incertain, le premier trimestre démontre la bonne résistance du Groupe avec une baisse du chiffre d'affaires principalement liée à la baisse du prix du granulé de bois. La diversification des activités dans le bois énergie et la réorientation de notre offre conduits de cheminées vers la rénovation, nous permettront de passer cette période difficile pour le marché français et européen. »

Groupe Poujoulat : Acteur leader de la décarbonation et l'efficacité énergétique, le Groupe Poujoulat est le 1er fabricant européen des conduits de cheminée et des cheminées industrielles et le numéro 1 français des biocombustibles haute performance (bûches, granulés, allume-feux). Le groupe réalise un chiffres d'affaires de 352 millions d'euros au cours de l'exercice 2023/2024 et emploie 1 750 salariés.

Contact : Ophélie DUJARRIC – o.dujarric@poujoulat.fr

Prochain communiqué le 09/08/2024 : publication des droits de vote au 31/07/2024