14/05/2024 - 08:00

Chiffres d'affaires 2023/2024 : malgré une baisse de 12,5%, le Groupe Poujoulat surperforme ses marchés

Paris, 14 mai 2024 - 8h00

Le chiffre d'affaires consolidé 2023/2024 du Groupe Poujoulat est en recul de 12,5% par rapport à celui de l'exercice précédent qui fut très exceptionnel. La dynamique des ventes de bois énergie n'a pas pu compenser l'effet prix sur le granulé. Les ventes de conduits de cheminée et cheminées industrielles ont résisté dans un marché en net recul.

Par rapport à l'exercice 2021/2022, le Groupe reste en croissance de 16,4% et renforce ses parts de marché. Les investissements et les acquisitions réalisés sur les 24 derniers mois, accroissent la capacité du Groupe Poujoulat à répondre aux attentes des clients et aux évolutions des marchés.

Désormais, les investissements de la branche bois énergie vont porter sur l'augmentation des capacités de production. Concernant les conduits de cheminée et cheminées industrielles, l'objectif est de poursuivre l'acquisition de parts de marché au niveau européen.

Chiffre d'affaires consolidé du groupe – ANC 2020-01 – (en milliers d'euros)

Du 1er avril 2023

au 31 mars 2024 Du 1er avril 2022

au 31 mars 2023 Du 1er avril 2021

au 31 mars 2022 Variation

2023/2022 Variation

2023/2021 Conduits de cheminée et Cheminées industrielles 199 199 236 828 197 541 -15,9% +0,8% Bois énergie 152 738 165 170 104 702 -7,5% +45,9% TOTAL 351 937 401 998 302 243 -12,5% +16,4%

Activité de l'exercice 2023/2024 :

Le chiffre d'affaires consolidé s'établit à 351,9 millions d'euros, en baisse de 12,5% par rapport à 2022/2023.

L'activité de la branche « conduits de cheminée et cheminées industrielles » a été impactée plus longuement que prévu par le mouvement de déstockage chez les clients en France et en Europe. Le ralentissement du marché immobilier ainsi que les modifications réglementaires et de soutien à la rénovation (Ma Prime Rénov' notamment) ont rendu les consommateurs très attentistes. Ainsi, le chiffre d'affaires de la branche est stable par rapport à l'exercice 2021/2022 mais est en retrait de 15,9% par rapport à celui de 2022/2023, alors que la baisse des marchés européens se situe plutôt entre 20% et 30%.

Concernant la branche « bois énergie », le chiffre d'affaires est en retrait de 7,5% à près de 153 millions d'euros malgré des volumes vendus en croissance de 6%. Le chiffre d'affaires recule sous l'effet d'une baisse très sensible du prix des granulés de bois. La progression des volumes vendus est une bonne performance alors que la consommation de chauffage a globalement baissé de 10% en Europe en 2023.

La filiale Euro Energies, via ses marques Woodstock et Crepito, a donc gagné des positions et renforcé son leadership sur le marché français.

Faits marquants de la période 2023/2024

Poursuite de notre plan triennal d'investissements visant à robotiser et moderniser nos sites de production de conduits de cheminée

Acquisition des sociétés Bois Bûches Nord Atlantique (BBNA), le 25 juillet 2023 et Breizh Bois, le 22 décembre 2023. La production cumulée de ces 2 sites sera progressivement portée à 65 000 stères de bois sec par an.

Création de la société Vitalome : cette nouvelle filiale propose une solution innovante de réseau de ventilation qui garantit une qualité de l'air intérieur optimale dans les maisons existantes.

Perspectives 2024/2025

Le contexte reste incertain même si quelques signes positifs laissent entrevoir une reprise des marchés sur le deuxième semestre 2024.

Côté « conduits de cheminée », le marché de la construction neuve apparait déjà comme très difficile en 2024. Si les ventes de logements devraient profiter dès cette année de la baisse progressive des taux d'intérêt et de l'assouplissement des conditions de crédit, ces impacts positifs ne se mesureront qu'au 2ème semestre 2025 voire en 2026. Ce creux sur la construction neuve devrait avoir un impact limité sur l'activité du Groupe Poujoulat qui a réduit fortement son exposition à ce segment de marché et fortement développé son offre dédiée à la rénovation.

Le marché de la rénovation devrait retrouver une meilleure dynamique après une année 2023 en net recul. Il est urgent à la fois de remplacer rapidement les appareils de chauffage anciens par des équipements plus performants (qu'ils s'agissent de chaudières à condensation, d'appareils de chauffage au bois « flamme verte 7* », etc.), et de développer massivement l'usage des énergies renouvelables. Alors que les énergies fossiles et électriques restent chères, le bois énergie est plus compétitif que jamais. Il permet d'abaisser sensiblement la facture de chauffage des consommateurs pour un investissement raisonnable. Cet atout devrait stimuler le marché des équipements.

Les « cheminées industrielles » devraient profiter de la dynamique d'investissement, notamment dans les réseaux de chaleur et la décarbonation de l'industrie.

Côté « bois énergie », la demande de combustibles de qualité progresse année après année. Les consommateurs plébiscitent la qualité car elle permet à la fois d'améliorer la performance de leurs équipements et de diminuer leur consommation tout en facilitant l'entretien. La réglementation contribue également à la montée en gamme du marché en imposant un taux d'humidité inférieur à 23% pour les combustibles vendus en quantité inférieure à 2m3. La filiale Euro Energies devrait profiter de cette bonne dynamique de marché.

Dans ce contexte, les prévisions tendent vers une stabilité voire une petite croissance du chiffre d'affaires de la branche « conduits de cheminée et cheminées industrielles » et une croissance de 5 à 10% de la branche « bois énergie ».

Frédéric COIRIER, Président Directeur Général du Groupe Poujoulat, déclare : « L'exercice 2023/2024 est une année de transition pour le Groupe Poujoulat après un exercice exceptionnel à plus d'un titre. Le Groupe étant un acteur solide du marché des conduits de cheminées et cheminées industrielles en France et en Europe et portant une politique de diversification dans les EnR et les solutions de qualité de l'air intérieur, nous restons confiants dans l'avenir et allons poursuivre nos investissements et accroître nos parts de marché. »

A propos du Groupe Poujoulat : Acteur leader de la décarbonation et l'efficacité énergétique, le Groupe Poujoulat est le 1er fabricant européen des conduits de cheminée et des cheminées industrielles et le numéro 1 français des biocombustibles (bûches, granulés, allume feu) à usage domestique. Le groupe emploie 1 750 salariés.

Contact : Ophélie DUJARRIC – o.dujarric@poujoulat.fr

Prochain communiqué le 05/06/2024 : publication des droits de vote au 31/05/2024