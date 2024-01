08/01/2024 - 08:30

Le Groupe Poujoulat acquiert BREIZH BOIS et poursuit son développement dans le bois-énergie haute performance

Paris, le 8 janvier 2024, 8h30

Euro Energies, la division bois énergie du Groupe Poujoulat a fait l'acquisition, le 22 décembre 2023, de 100% du capital de la société BREIZH BOIS, située dans le Morbihan. L'objectif de cette opération est de poursuivre la consolidation de l'activité bois énergie et de ses marques Woodstock et Crépito dans le Grand Ouest.

Les actionnaires historiques de BREIZH BOIS, Monsieur et Madame Annic, et les représentants de Euro Energies, filiale du Groupe Poujoulat, ont signé le protocole de vente, le 22 décembre dernier. La société BREIZH BOIS, localisée à Pluvigner dans le Morbihan depuis 1997, est spécialisée dans la fabrication et la distribution de bois-bûches et granulés à haute performance, destinés aux particuliers. La société compte plus de 4 000 clients historiques dans les environs de Vannes, Auray et Lorient.

Cette acquisition s'inscrit dans la démarche de croissance externe de la filiale Euro Energies et du développement de ses marques Woodstock et Crépito. Pour rappel, depuis juillet 2021, le Groupe Poujoulat a acquis la société Bois Bûches Centre Atlantique (BBCA), implantée dans l'Indre ainsi que La Bûche Forestière et la SOCCEM, situées dans la Sarthe et, dernièrement, la société Bois Bûches Nord Atlantique (BBNA), en Loire-Atlantique.

Les cessionnaires et l'équipe actuelle de BREIZH BOIS accompagneront Euro Energies dans le développement du projet de croissance nécessitant un investissement de 3 millions d'euros sur 18 mois. Le site dispose dès à présent de 2 600 m² de bâtiments sur un terrain de 2 hectares, ce qui autorise un véritable développement. Les objectifs sont d'augmenter les capacités de production du site à hauteur de 35 000 stères par an et d'accroître l'offre de livraison et de services. Ce nouvel investissement permettra de créer une dizaine d'emplois directs et 25 emplois induits dans la filière bois.

Frédéric COIRIER, PDG du Groupe Poujoulat déclare : « Cette acquisition permet au Groupe Poujoulat de poursuivre le déploiement de son offre de biocombustibles performants pour le chauffage dans le Grand Ouest. BREIZH BOIS s'inscrit également dans notre souhait de contribuer au développement de la filière bois locale et de dynamiser l'économie régionale. »

Les cessionnaires déclarent : « Nous cherchions à faire évoluer BREIZH BOIS et à lui donner une nouvelle dimension ancrée dans notre région. Nous sommes convaincus que le Groupe Poujoulat, avec sa diversité de produits et son engagement en faveur du développement durable, est le partenaire idéal pour assurer un avenir prospère à l'entreprise, et continuer à satisfaire nos clients. »

A propos du Groupe Poujoulat : Entreprise de taille intermédiaire à capital majoritairement familial, le Groupe Poujoulat est le leader européen des conduits de cheminée et des cheminées industrielles et le leader français des biocombustibles (bûches, granulés, allume feu) à usage domestique. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 402 millions d'euros au cours de l'exercice 2022/2023 dont 40% sur l'activité bois et emploie 1 700 salariés.

A propos de BREIZH BOIS : Fondée en 1997, BREIZH BOIS est une entreprise spécialisée dans la fabrication et la distribution de bois de chauffage de qualité supérieure. Basée à Pluvigner, l'entreprise dispose de 2600 m² de bâtiments sur 2 hectares de terrain et sert une clientèle fidèle de plus de 4 000 particuliers. Forte de 27 ans d'expertise, BREIZH BOIS s'engage à fournir des solutions de chauffage écologiques, durables et performantes.

