Groupe Poujoulat : Activité du 1er trimestre 2023/2024

Paris, le 7 août 2023 – 8h00

Le chiffre d'affaires du 1er trimestre (avril à juin) du Groupe Poujoulat est en progression de près de 8,5% par rapport à la même période sur l'exercice 2022/2023. Le Groupe surpasse ainsi les attentes et démontre la solidité de sa croissance.

Chiffre d'affaires consolidé du groupe – ANC 2020-01 – (en milliers d'euros)

Du 1er avril 2023

au 30 juin 2023

(3 mois) Du 1er avril 2022

au 30 juin 2022

(3 mois) Du 1er avril 2021

au 30 juin 2021

(3 mois) Variation

2023/2022 Variation

2023/2021 Conduits de cheminée et Cheminées industrielles 46 832 55 156 41 953 -15,1% +11,6% Bois Energie 28 855 14 622 10 187 +97,3% +183,2% TOTAL 75 687 69 777 52 140 8,5% 45,2%

Le marché du bois-énergie reste dans une dynamique soutenue, soulignant l'engagement croissant des consommateurs envers les sources d'énergie renouvelables. Dans le secteur des conduits de cheminée, le marché européen revient à un niveau normal, après un 1er trimestre 2022/2023 exceptionnel à plus d'un titre.

Dans ce contexte, la performance du Groupe Poujoulat connait une croissance de 8,5%, qui témoigne de la pertinence de ses stratégies commerciales et de sa capacité à anticiper les tendances du marché.

Concernant la branche « conduits de cheminée et cheminées industrielles », si l'activité connait un ralentissement par rapport au 1er trimestre 2022/2023, elle reste globalement en progression par rapport au 1er trimestre 2021-2022. Pour rappel, lors du 1er trimestre 2022/2023, les clients avaient anticipé les achats en raison des tensions d'approvisionnement et de la hausse sensible des prix.

Quant à la branche « bois-énergie », les ventes ont été stimulées par un mois d'avril plus frais, ainsi que par l'engagement accru des consommateurs envers des solutions écologiques. Ces derniers anticipent désormais les achats pour bénéficier des prix les plus compétitifs. Le Groupe Poujoulat a également renforcé sa position sur le marché grâce à l'acquisition de nouveaux sites de production en France (La SOCCEM et La Bûche Forestière) et à l'introduction de nouvelles gammes de produits répondant aux besoins actuels.

Frédéric COIRIER, PDG du Groupe Poujoulat, affirme : « Les résultats de ce premier trimestre nous permettent de réaffirmer nos objectifs initiaux de croissance situés entre 5 et 7% du chiffre d'affaires, après un exercice 2022/2023 exceptionnel. Toutefois, nous restons vigilants quant à l'évolution du marché immobilier qui pourrait nous impacter dans la branche « conduits de cheminée ». Aussi, nous poursuivons nos efforts d'investissements en matière d'innovation pour la transition énergétique. »

A propos du Groupe Poujoulat : Entreprise de taille intermédiaire à capital majoritairement familial, le Groupe Poujoulat est le leader européen des conduits de cheminée et des cheminées industrielles et le leader français des biocombustibles (bûches, granulés, allume feu) à usage domestique. Le groupe réalise un chiffre d'affaires de 402 millions d'euros au cours de l'exercice 2022/2023 et emploie 1850 salariés.

Contact : Ophélie DUJARRIC / Directrice des Affaires publiques et réglementaires – 06 82 67 71 91

Prochain communiqué le 10/08/2023 : publication des droits de vote au 31/07/2023