15/05/2023 - 08:30

Chiffre d'affaires de l'exercice 2022/2023 : une croissance record

Le Groupe Poujoulat a réalisé une forte croissance de son chiffre d'affaires consolidé sur l'exercice 2022/2023 d'environ 33 %. Le chiffre d'affaires a dépassé le seuil des 400 millions d'euros. Le groupe a désormais changé d'échelle et conforte sa place de leader européen sur ses marchés.

Chiffre d'affaires consolidé groupe - ANC 2020 – 01 - (en milliers d'euros)

Activité par branche Du 1er avril 2022

au 31 mars 2023 Du 1er avril 2021

au 31 mars 2022 Variation Conduits de cheminée et Cheminées industrielles 236 983 197 540 20,0% Bois Energie 165 186 104 702 57,8% TOTAL 402 169 302 242 33,1%

L'atterrissage est supérieur aux attentes et aux prévisions initiales. La croissance a été portée par les prix, en particulier sur le granulé de bois, mais également par une hausse significative des volumes pour les deux branches d'activité du groupe.

Pour la branche conduits de cheminée et cheminées industrielles, il faut noter une performance remarquable à l'international consolidant les positions du Groupe Poujoulat sur ses marchés européens. Le groupe a su, par ailleurs, absorber cette accélération en maintenant la qualité de service qui le caractérise et la productivité de ses sites industriels.

Pour la branche bois énergie, l'offre de biocombustibles haute performance répond aux exigences réglementaires nouvelles et rencontre une clientèle soucieuse de disposer d'un combustible prêt à l'emploi, disponible sur tout le territoire national. L'exercice a été marqué également par la montée en puissance de nouveaux outils industriels compétitifs.

Malgré la douceur de l'hiver, la demande a été forte. Le contexte énergétique sous tension renforce la compétitivité du bois-énergie et place cette énergie comme une solution crédible concourant à un mix énergétique plus diversifié et plus résilient.

Frédéric COIRIER, Président Directeur Général du groupe, déclare : « L'exercice 2022/2023 est une année historique en termes d'activité. Notre objectif de rentabilité devrait être, dans ce contexte, atteint. La qualité de l'exercice valide une stratégie de long terme reposant sur l'écoute client, l'innovation, la qualité produit, la personnalisation et la diversification. Notre chiffre d'affaires a été multiplié par sept sur les vingt dernières années. L'efficacité énergétique et le développement des énergies renouvelables, axes prioritaires du groupe, offrent encore beaucoup d'opportunités à l'avenir. »

A propos du Groupe Poujoulat : Entreprise de taille intermédiaire à capital majoritairement familial, le Groupe Poujoulat est le leader européen des conduits de cheminée et des cheminées industrielles et le leader français des biocombustibles à usage domestique. Le groupe emploie 1900 salariés.

