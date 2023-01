13/01/2023 - 08:30

Résultats du premier semestre de l'exercice 2022/2023 : une rentabilité en très nette amélioration

Paris, le 13 janvier 2023 à 8h30

Alors que le chiffre d'affaires du 1er semestre a connu une croissance supérieure à 30% liée à une dynamique de marché en France et à l'international, la rentabilité du groupe s'est très nettement améliorée. Le résultat net ressort à 12,66 millions d'euros et atteint 7,5% du chiffre d'affaires contre 3,7% lors du 1er semestre de l'exercice précédent.

Résultats consolidés - ANC 2020 – 01 - (en milliers d'euros)

Du 1er avril 2022 au 30 septembre 2022

6 mois Du 1er avril 2021 au 30 septembre 2021

6 mois Chiffre d'affaires 168 281 128 281 Résultat d'exploitation 16 677 7 276 Résultat net (de l'ensemble consolidé) 12 657 4 753

Globalement, le Groupe Poujoulat réalise une performance supérieure à celle du marché. Ses résultats financiers sont en hausse sensible grâce à l'augmentation significative des volumes commercialisés (notamment de bois-énergie), à une bonne maîtrise des charges et de très bonnes performances à l'international. L'effet « prix » a compté pour un tiers de la croissance de l'activité sur le premier semestre.

Perspectives du second semestre 2022/2023

Les perspectives à court terme restent bien orientées. L'activité des mois d'octobre à décembre 2022 en témoigne. La croissance de ces trois mois sera supérieure à celle du premier semestre de l'exercice 2022/2023.

L'exercice en cours devrait donc se solder par une croissance supérieure à 30%, le chiffre d'affaires consolidés approchant les 400 M€. En matière financière, le Groupe Poujoulat devrait dépasser sensiblement son objectif de rentabilité nette de 5%.

Au-delà de l'exercice en cours, l'année 2023 sera marquée par plusieurs incertitudes du point de vue macroéconomique : prix de l'énergie, activité industrielle qui en découle, pouvoir d'achat des ménages, construction neuve ralentie, …

Malgré ces incertitudes, nous sommes confiants sur le très fort potentiel du Groupe Poujoulat : la rénovation énergétique, la décarbonation et le développement du bois-énergie porteront la croissance dans les mois à venir.

Frédéric COIRIER, Président Directeur Général du Groupe Poujoulat, déclare : « Nos résultats sont supérieures aux ambitions que nous nous étions fixées. Je salue les équipes pour leur mobilisation. Le contexte géopolitique reste, par ailleurs, peu lisible et source d'inflation, ce qui est de nature à potentiellement crisper la demande. Nous resterons donc vigilants à la maîtrise de nos charges et à l'écoute du consommateur. Nous pensons, toutefois, que les leçons de ces derniers mois plaident pour toujours plus de mixité des énergies, gage de sécurité d'approvisionnement, et pour davantage d'efficacité énergétique, indispensable à la baisse des émissions de CO 2 et à la maîtrise des coûts des énergies. Avec son panel de solutions multiénergies, esthétiques et performantes, le groupe est armé pour répondre aux enjeux actuels et futurs. »

A propos du Groupe Poujoulat : Entreprise de taille intermédiaire à capital majoritairement familial, le Groupe Poujoulat est le leader européen des conduits de cheminée et des cheminées industrielles et le leader français des biocombustibles à usage domestique. Le groupe emploie 1850 salariés.

Prochain communiqué le 14/02/2023 : Publication du chiffre d'affaires du 3ème trimestre de l'exercice 2022/2023