21/05/2024 - 18:00

Un carnet de commandes record porté à 1,2 Mrd€[1]

Après une collaboration historique (près de 30 ans) avec les communes de Fréjus, Saint-Raphaël et Roquebrune-sur-Argens, Esterel Côte-d'Azur Agglomération a choisi de renouveler et de renforcer sa confiance au Groupe PIZZORNO Environnement, avec l'attribution du contrat de collecte des déchets et de propreté urbaine de son territoire pour une durée de 7 ans représentant un montant total de 186,1 M€.



Périmètre élargi sur 2 communes supplémentaires

Ce contrat a été étendu à l'ensemble des 5 communes du territoire pour le nettoyage de la voirie et la collecte de l'ensemble des flux : déchets ménagers, emballages recyclables, verre, carton des professionnels, déchets verts, encombrants et biodéchets des cantines.

De plus, le Groupe a également été attributaire de l'exploitation des 3 quais de transfert.

85% du parc composés de véhicules à faibles émissions

Afin de répondre aux enjeux de réduction des rejets atmosphériques, PIZZORNO Environnement a fait le choix de s'équiper d'une flotte de véhicules de collecte et de propreté fonctionnant au carburant biosynthétique sans pétrole ou à l'électricité. Cette initiative témoigne de l'engagement continu de PIZZORNO Environnement en faveur d'une mobilité responsable.

Mise en place d'une solution numérique de relation avec les usagers

Grâce à l'innovation et à la digitalisation dans la gestion des déchets, PIZZORNO Environnement s'efforce d'améliorer le service offert aux usagers. En quelques clics, ces derniers peuvent désormais accéder aux informations de leur commune, prendre rendez-vous pour des flux spécifiques, soumettre une réclamation, etc. En simplifiant ainsi l'accès aux services liés aux déchets, PIZZORNO Environnement vise également à sensibiliser les citoyens aux bonnes pratiques et à contribuer à l'amélioration de leur cadre de vie.

« Nous sommes très heureux de poursuivre et d'étendre notre collaboration avec Esterel Côte-d'Azur Agglomération grâce à ce renouvellement de contrat », commente Frédéric Devalle, Directeur Général de PIZZORNO Environnement. « Année après année nous avons su démontrer notre capacité à adapter nos méthodes et à améliorer nos performances les inscrivant ainsi dans une logique d'efficience globale, en cohérence avec les enjeux environnementaux d'aujourd'hui. »

Ce nouveau contrat reflète la dynamique commerciale solide du Groupe, illustrée par un carnet de commandes historique, ne comprenant que les commandes fermes, qui s'élève à 1,2 Mrd€1 à date.

À propos de PIZZORNO Environnement

Acteur de l'économie circulaire, PIZZORNO Environnement est une entreprise familiale qui accompagne la transition écologique des territoires. Son expertise se fonde sur la maîtrise de l'ensemble des métiers du déchet, de la propreté à la collecte, du tri à la valorisation jusqu'au traitement. Le Groupe emploie près de 2 500 personnes.

Euronext Paris – Compartiment C - ISIN : FR0010214064 - Mnémonique : GPE - Bloomberg : GPE.FP - Reuters : GPE.PA

www.pizzorno.com

PIZZORNO Environnement

Maria de VIA CARROZZA

Directeur Financier

m.carrozza@pizzorno.com

Tel. : 04 94 50 50 50 Relations analystes / Investisseurs

ACTUS finance & communication

Corinne PUISSANT

cpuissant@actus.fr

Tel. 01 53 67 36 77 Relations Presse

ACTUS finance & communication

Fatou-Kiné N'DIAYE

fndiaye@actus.fr

Tel. 01 53 67 36 34

[1] incluant 51% de l'activité Zephire