Alors que l'année 2023 s'est terminée avec un carnet de commandes fermes de 1 milliard d'euros[1], la dynamique commerciale s'est poursuivie début 2024 sur les deux métiers du Groupe, traitement et propreté, avec de nouveaux succès commerciaux, notamment dans les biodéchets et la valorisation matière.

2024, marquera également les 50 ans de Pizzorno Environnement, une entreprise familiale au service d'1 français sur 10.



Ainsi, ce sont 4 nouvelles signatures de contrats qui ont été enregistrées ces dernières semaines :

Etablissement Public Territorial 10 (Val de Marne)

Collecte des biodéchets auprès des gros producteurs et en points d'apport.

Contrat renouvelé et prestations élargies pour le marché de collecte des biodéchets qui concerne 6 communes de la partie ouest du territoire Paris Marne Est Ensemble. Désormais, en plus de la collecte séparative de 11 marchés alimentaires et de plus de 50 établissements scolaires, Pizzorno Environnement accompagnera la mise en place progressive de la collecte en points de regroupement des biodéchets auprès des habitants.

Durée du marché : 4 ans

Montant total marché : 1,1 M€



Ville de Draguignan (Var)

Propreté urbaine

Confiance renouvelée pour Pizzorno Environnement par la ville de Draguignan pour garantir la propreté du centre historique et des quartiers périphériques. La mise en service de nouveaux équipements spécialisés porte à 50 % la part de véhicules à faibles et très faibles émissions.

À noter par ailleurs, qu'une collaboration innovante avec la start-up « Tchao mégot » permettra de collecter, dépolluer et recycler les mégots de cigarette en isolant écoconçu pour le bâtiment ou le rembourrage textile.

Durée du marché : 5 ans

Montant total marché : 11,2 M€



SITTOMAT (Var)

Traitement des encombrants et du bois issus des déchèteries de la partie Est du territoire du SITTOMAT et de la Communauté de Communes du Golfe de Saint-Tropez.

L'exécution de ce nouveau marché de traitement s'appuie sur la nouvelle unité de tri et de valorisation mise en service en ce début d'année sur l'écopôle Azur Valorisation qui permet d'améliorer la recyclabilité de différentes matières.

Durée du marché : 4 ans

Montant total marché : 16,5 M€



Ville de Lyon (Rhône)

Mise à disposition de contenants sur les marchés forains

La ville de Lyon a attribué ce nouveau marché à Pizzorno Environnement pour la mise à disposition, l'installation, l'enlèvement et le lavage des contenants permettant le tri des déchets des exposants des marchés forains sur le territoire communal.

Durée du marché : 3 ans

Montant total marché : 1.5 M€

[1] Incluant 51% de l'activité Zephire