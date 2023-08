03/08/2023 - 18:00

Contrat d'un montant total d'environ 97 M€ sur 7 années

100% du parc de collecte fonctionne en énergie propre : véhicules de collecte électriques et bioGNV

Accompagnement du déploiement de la collecte des biodéchets à l'ensemble des usagers

Soutien au Schéma Directeur Déchets 2030 : réduction de la production et amélioration de la qualité du tri

La Métropole de Lyon a renouvelé sa confiance à PIZZORNO Environnement et sa filiale Propolys avec la reconduction du contrat de collecte des déchets ménagers. Ainsi, présent dans la capitale rhodanienne depuis 2007, le Groupe est attributaire du lot 2 relatif aux 3ème et 6ème arrondissements de Lyon et du lot 5 qui concerne les villes de Bron, Villeurbanne et Vaulx-en-Velin.



Du vélo à la benne 26 tonnes : une collecte 100% énergie propre

Dans le cadre de ce contrat et afin de répondre aux objectifs de réduction des rejets atmosphériques de la ZFE (Zone à Faible Emission), les véhicules de collecte fonctionneront pour moitié à l'électricité et pour l'autre au bioGNV. 8 vélos électriques complèteront la flotte pour faciliter la collecte des hyper centres villes.

Le choix de ces équipements s'inscrit dans la trajectoire bas carbone de réduction des émissions de CO2 du Groupe qui s'engage auprès de la Métropole à limiter le taux d'émissions à 22kg CO2/100km.



L'enjeu des biodéchets

Ce marché porte sur la collecte en porte à porte et en points d'apports volontaires des déchets ménagers, emballages recyclables, verre et biodéchets de plus de 400 000 habitants.

Obligatoire à partir du 1er janvier 2024 pour les habitants, la gestion des biodéchets permet de réduire significativement le volume de la poubelle grise (28% des ordures ménagères[1]). PIZZORNO Environnement soutient la Métropole dans le déploiement de la collecte des déchets alimentaires à l'ensemble de la population.



L'intelligence artificielle au service du changement de pratiques des usagers

Au-delà de ses missions de collecte, le Groupe se positionne comme un accompagnateur de la performance environnementale des territoires et s'appuie à ce titre sur les ambitions du Schéma Directeur des Déchets de la Métropole de réduire de 25% la production de déchets ménagers et d'augmenter de 60% les déchets valorisés. Pour ce faire, des contrôles qualité des flux seront organisés s'appuyant sur l'intelligence artificielle et des outils d'analyse de données. L'objectif est d'informer l'usager sur la qualité de ses déchets, le sensibiliser sur l'amélioration de son geste de tri et l'inciter au changement de ses pratiques.



Partenaire des métropoles françaises

Ce renouvellement de marché confirme l'expertise de PIZZORNO Environnement à répondre aux nouveaux enjeux des grands centres urbains pour une gestion optimisée et responsable de leurs déchets. Ainsi, depuis plus de 20 ans, plusieurs métropoles ont délégué tout ou partie de leur collecte au Groupe à l'instar du Grand Paris, de la Métropole Aix-Marseille Provence, de la Métropole Européenne de Lille, du Grand Lyon, de Nice Côte-d'Azur et de Toulon Provence Métropole.



Le marché en quelques chiffres :

Démarrage du contrat : 12 mars 2024

42 véhicules de collecte électriques et bioGNV

8 vélos cargo électriques

170 salariés

403 000 habitants desservis

50 500 heures d'insertion



À propos de PIZZORNO Environnement

Acteur majeur de l'économie circulaire, PIZZORNO Environnement est une entreprise familiale qui accompagne la transition écologique des territoires. Le Groupe emploie 2 500 personnes. PIZZORNO Environnement accompagne ses clients sur l'ensemble des métiers du déchet : collecte, nettoiement, centre de tri, incinération, enfouissement. La valorisation des déchets, qu'elle soit matière ou énergétique, est l'enjeu du 21ème siècle, PIZZORNO Environnement s'y inscrit de façon volontariste.

Euronext Paris – Compartiment C - ISIN : FR0010214064 - Mnémonique : GPE - Bloomberg : GPE.FP - Reuters : GPE.PA

www.pizzorno.com

PIZZORNO Environnement

Maria de VIA CARROZZA

Directeur Financier

m.carrozza@pizzorno.com

Tel. : 04 94 50 50 50 Relations analystes / Investisseurs

ACTUS finance & communication

Corinne PUISSANT

cpuissant@actus.fr

Tel. 01 53 67 36 77 Relations Presse

ACTUS finance & communication

Anne-Catherine BONJOUR

acbonjour@actus.fr

Tel. 01 53 67 36 93

[1] Source Schéma Directeur des Déchets de la Métropole de Lyon