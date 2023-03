06/03/2023 - 18:00

Poursuite de la croissance sur les deux métiers du Groupe

Perspectives 2023 bien orientées : carnet de commandes fin décembre 2022 de 743 M€[1]

Données consolidées en M€

(non auditées) 2021 2022 Évolution en % Chiffre d'affaires annuel au 31/12 208,3 226,9 +8,9% Dont propreté 162,6 174,8 +7,5% Dont Traitement-Valorisation 45,7 52,0 +13,9% Chiffre d'affaires du 2nd semestre 107,7 119,0 +10,5% Dont propreté 81,8 91,6 +12,0% Dont Traitement-Valorisation 25,9 27,4 +5,7%





Une dynamique forte en 2022 sur l'ensemble des métiers du Groupe

Au titre de l'exercice 2022, PIZZORNO Environnement réalise un chiffre d'affaires de 226,9 M€, en progression de +8,9% par rapport à 2021. Cette performance s'appuie sur la dynamique des deux métiers du Groupe.

L'activité Propreté ressort en croissance de 7,5% à 174,8 M€, portée à la fois par un excellent taux de renouvellement de contrats et la conquête de nouveaux territoires. À ce titre, 2022 a été marquée par l'obtention et le démarrage (novembre 2022) du plus important contrat de collecte de l'histoire du Groupe pour le compte de la Métropole Européenne de Lille (161 M€ sur 7 ans). Le Groupe démontre ainsi sa capacité à répondre efficacement aux enjeux territoriaux des collectivités et à se développer sur de nouvelles zones géographiques.

L'activité Traitement-Valorisation affiche un chiffre d'affaires en forte progression de 13,9% à 52,0 M€ sur l'exercice, tirée, entre autres, par la reprise totale d'exploitation du site d'Aboncourt.

Par ailleurs, dans le cadre de la gestion de l'UVE de Toulon, l'activité Zephire[2] enregistre un chiffre d'affaires de 30,5 M€ au 31 décembre 2022, en progression de 31,5%.



Perspectives et développement

2023, bénéficiera des derniers développements du Groupe en termes de renouvellement de contrats, témoignant de la confiance qui lui est portée par ses clients :

Contrat de collecte des déchets ménagers, des emballages recyclables, du verre et des déchets verts (opérée en collecte latérale robotisée à partir de 2026) pour la Communauté de Communes des Sablons (Hauts de France) pour un montant total de

19,6 M€ sur 8 ans ;

19,6 M€ sur 8 ans ; Marché de collecte des déchets ménagers et emballages recyclables, ainsi que fourniture, maintenance et lavage des contenants de collecte pour le SIVED NG (Région PACA) pour un montant total de 14,6 M€ sur 2 ans ;

Marché de collecte des points d'apports volontaires multi-matériaux, verre et cartons pour la Communauté de Communes du Pays de Fayence (Région PACA) pour un montant total de 1,5 M€ sur 4 ans ;

Exploitation du quai de transfert et de la déchèterie de la Môle et obtention du marché d'évacuation et déchargement des déchets non dangereux du quai de l'Almanarre vers les sites de traitement pour le compte du SITTOMAT (région PACA) pour un montant total de 8,1 M€ sur 4 ans.

Ainsi, au 31 décembre 2022, PIZZORNO Environnement bénéficie d'un solide carnet de commandes, ne comprenant que les commandes fermes, qui s'élève à 743 M€1.

À propos de PIZZORNO Environnement

Acteur majeur de l'économie circulaire, PIZZORNO Environnement est une entreprise familiale qui accompagne la transition écologique des territoires. Le Groupe emploie 2 200 personnes.

PIZZORNO Environnement accompagne ses clients sur l'ensemble des métiers du déchet : collecte, nettoiement, centre de tri, incinération, enfouissement.

La valorisation des déchets, qu'elle soit matière ou énergétique, est l'enjeu du 21ème siècle, PIZZORNO Environnement s'y inscrit de façon volontariste.

Euronext Paris – Compartiment C - ISIN : FR0010214064 - Mnémonique : GPE - Bloomberg : GPE.FP - Reuters : GPE.PA*

www.pizzorno.com

[1] Incluant 51% de l'activité Zephire, soit 106 M€

[2] Société détenue à hauteur de 51% par le Groupe, sans impact sur le chiffre d'affaires consolidé du Groupe et intégrée selon la méthode de la mise en équivalence