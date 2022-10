06/10/2022 - 18:50

Activité en croissance de 7,3%

Progression de la rentabilité opérationnelle : EBE[1] à +32,1% et ROC à +14,6%

Solidité financière confortée : trésorerie nette de 69 M€

Carnet de commandes[2] au 30 septembre 2022 : 777,8 M€

Les comptes semestriels consolidés ont été arrêtés par le Conseil d'Administration de PIZZORNO Environnement qui s'est réuni le 6 octobre 2022. Les comptes semestriels consolidés ont fait l'objet d'une revue limitée par les Commissaires aux Comptes.

Données consolidées en M€ S1 2021 S1 2022 Chiffre d'affaires 100,54 107,85 Dont propreté 80,79 83,22 Dont Traitement-Valorisation 19,75 24,63 Excédent Brut d'Exploitation1 16,66 22,01 En % du CA 16,6% 20,4% Dotation aux prov. et amort. nets des reprises (12,11) (16,80) Résultat opérationnel courant 4,55 5,21 En % du CA 4,5% 4,8% Autres produits et charges opérationnels 0,09 0,19 Résultat opérationnel 4,64 5,41 En % du CA 4,6% 5,0% Coût de l'endettement financier net (0,17) (0,19) Autres produits et charges financiers 2,30 5,81 I.S. (1,42) (3,14) Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence - - Résultat net de l'ensemble consolidé 5,37 7,89 Résultat net part du Groupe 5,27 7,83 Flux net de trésorerie lié aux Opérations d'investissements (1,33) (8,28) Capacité d'Auto-Financement après coût de l'endettement financier net et impôt 15,85 19,55



Un premier semestre en croissance soutenue

Sur l'ensemble du premier semestre 2022, PIZZORNO Environnement enregistre une croissance de ses activités de 7,3% pour atteindre un chiffre d'affaires de 107,8 M€ contre 100,5 M€ au premier semestre 2021.

L'activité Propreté ressort en hausse de 3,0% à 83,2 M€ sur la période, bénéficiant du démarrage de nouveaux contrats tels que la propreté des Champs-Elysées ou la collecte des déchets ménagers, emballages recyclables et encombrants de plusieurs communes de la métropole d'Aix-Marseille.

L'activité Traitement et Valorisation affiche un chiffre d'affaires en forte progression de 24,7% à 24,6 M€ sur le premier semestre, tiré, entre autres, par la reprise totale d'exploitation du site d'Aboncourt et le détournement sur le site de Pierrefeu-du-Var des tonnages destinés à l'Unité de Valorisation Energétique exploitée par Zéphire, à la suite d'un sinistre intervenu en mai 2022 (1,8 M€ de chiffre d'affaires au premier semestre 2022).



Progression de la rentabilité opérationnelle : marge EBE +3,8 points

Sur le premier semestre 2022, les indicateurs de performance opérationnelle s'affichent à des niveaux supérieurs à ceux du premier semestre 2021.

L'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) s'établit à 22,0 M€ en hausse de +32,1% par rapport au 30 juin 2021, représentant un taux de marge de 20,4% du chiffre d'affaires, en hausse de 3,8 points par rapport au premier semestre 2021. L'amélioration de la rentabilité opérationnelle résulte d'une dynamique commerciale et d'une parfaite maîtrise des charges d'exploitation.

Le résultat opérationnel ressort en augmentation de 16,4% et s'élève à 5,4 M€ contre 4,6 M€ un an auparavant. Il intègre, entre autres, -4,9 M€ de dotations aux dépréciations et provisions, en hausse de 4,6 M€ essentiellement liée à une mise à jour des provisions pour suivi trentenaire afin de tenir compte de la hausse des coûts de post-exploitation (sites du Balançan et Roumagayrol),

Le coût de l'endettement financier net au 30 juin 2022, reste stable à -0,2 M€. Les autres produits et charges financiers (+5,8 M€) bénéficient, dans le cadre des provisions pour suivi trentenaire, d'un effet de désactualisation significatif (+5 M€), sans effet cash, en raison de l'évolution des taux OAT à 15 ans sur la période (0,37% au 31 décembre 2021 et 2,29% au 30 juin 2022).

Enfin, après prise en compte d'une charge d'impôts (-3,1 M€), le bénéfice net part du Groupe s'élève à 7,8 M€ contre 5,3 M€ au premier semestre 2021.



Une structure financière très solide

Au cours du premier semestre 2022, le Groupe a dégagé une capacité d'Auto-Financement (après coût de l'endettement financier net et impôt) de 19,6 M€ contre 15,8 M€ un an auparavant. Les flux de trésorerie générés par l'activité sont positifs à 23,2 M€ grâce à l'amélioration des résultats et à une réduction du BFR de 3,6 M€, couvrant ainsi largement les investissements nets de la période qui s'élèvent à 8,3 M€.

À fin juin 2022, le Groupe PIZZORNO Environnement bénéficie d'une structure financière très solide avec une trésorerie et équivalents de trésorerie de 72,9 M€ conte 53,3 M€ au 31 décembre 2021. L'endettement financier net, en baisse sur la période, s'élève à 14,6 M€ et les fonds propres du Groupe à 76,8 M€ représentant un ratio de gearing de 19% à fin juin 2022, en diminution de 15 points par rapport à fin décembre 2021.



Perspectives

L'activité du 2ème semestre 2022 bénéficiera du démarrage du marché de collecte des déchets ménagers de la Métropole Européenne de Lille (161 M€ sur 7 ans).

Le Groupe a poursuivi sa dynamique commerciale de renouvellement ou de gain de nouveaux contrats dont :

Le renouvellement du contrat de collecte, transport et traitement des déchets ménagers et des déchets non dangereux des établissements du Groupement de Soutien de la Base de Défense de Draguignan (2,2 M€ sur 4 ans) ;

Le gain du contrat de collecte, transport et traitement des déchets assimilables aux ordures ménagères produits par les établissements de santé de la Dracénie ( 320 K€ sur 2 ans) ;

Le gain du contrat de déploiement du tri dans 6 parcs de la Ville de Marseille et les plages de Corbières (1,0 M€ sur 3 ans).

Enfin, au 30 septembre 2022, PIZZORNO Environnement dispose d'un solide carnet de commandes2, ne comprenant que les commandes fermes, qui s'élève à 777,8 M€.

Les bonnes performances commerciales, opérationnelles et financières réalisées au 1er semestre 2022 confortent les ambitions du Groupe de maintenir un niveau solide de croissance rentable.



À propos de PIZZORNO Environnement

Acteur majeur de l'économie circulaire, PIZZORNO Environnement est une entreprise familiale qui accompagne la transition écologique des territoires. Le Groupe emploie 2 200 personnes. PIZZORNO Environnement accompagne ses clients sur l'ensemble des métiers du déchet : collecte, nettoiement, centre de tri, incinération, enfouissement. La valorisation des déchets, qu'elle soit matière ou énergétique, est l'enjeu du 21ème siècle, PIZZORNO Environnement s'y inscrit de façon volontariste.

[1] Excédent Brut d'Exploitation : résultat opérationnel + dotations aux amortissements et provisions

[2] Incluant 112,7 M€ pour la société Zephire détenue à 51% par le Groupe, sans impact sur le chiffre d'affaires consolidé du Groupe et intégrée selon la méthode de la mise en équivalence