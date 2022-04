27/04/2022 - 18:00

Chiffre d'affaires 2021 en croissance de 4,8% à 208,3 M€

Rentabilité en nette amélioration : EBE [1] en progression de 83,1%

Versement d'un dividende

Bonne dynamique commerciale avec un carnet de commandes[2] à 687 M€ à fin mars 2022

Les comptes consolidés ont été arrêtés par le Conseil d'Administration de PIZZORNO Environnement qui s'est réuni le 27 avril 2022. Les procédures d'audit des comptes ont été effectuées et le rapport financier 2021 sera publié au plus tard le 29 avril prochain.

Données consolidées en M€ 2020 2021 Chiffre d'affaires 198,7 208,3 Dont propreté 158,9 162,6 Dont traitement-Valorisation 39,7 45,7 Excédent Brut d'Exploitation (EBE) 26,9 49,3 En % du CA 14,0% 23,7 % Dotation aux prov. et amort. nets des reprises (31,6) (29,0) Résultat opérationnel (4,7) 20,3 Coût de l'endettement financier net (0,5) (0,7) Autres produits et charges financiers (0,3) (3,9) I.S. (1,3) (6,1) Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence - - Résultat net des activités arrêtées ou en cours de cession - - Résultat net de l'ensemble consolidé (6,9) 9,6 Résultat net part du Groupe (6,9) 9,5 Flux net de trésorerie lié aux Opérations d'investissements 37,9 13,9 Capacité d'Auto-Financement après coût de l'endettement financier net et impôt 21,4 41,3



Croissance sur les 2 pôles d'activité

A l'issue de l'exercice 2021, PIZZORNO Environnement a réalisé un chiffre d'affaires de 208,3 M€, en progression de 4,8% par rapport à 2020. Les 2 pôles d'activité, Propreté et Traitement-Valorisation sont respectivement en croissance de 2,3% et 14,9%, portée par le démarrage de nouveaux contrats de collecte et de propreté et la mise en service du nouveau casier du centre de stockage de Pierrefeu-du-Var.



Amélioration de la performance opérationnelle, marge d'Excédent Brut d'Exploitation retraité des éléments exceptionnels à 18,2% du chiffre d'affaires

Porté par la hausse d'activité et par des coûts d'exploitation parfaitement maîtrisés, l'Excédent Brut d'Exploitation 2021 ressort à 49,3 M€ contre 26,9 M€ un an auparavant, soit un taux de marge en hausse de 9,7 points à 23,7% du chiffre d'affaires.

Neutralisé d'éléments exceptionnels et non récurrents à hauteur de 11,5 M€ (indemnisations reçues dans le cadre de transactions, apports exceptionnels de tonnage de l'UVE de Toulon et divers), l'Excédent Brut d'Exploitation 2021 retraité[3] atteint 37,8 M€, soit un taux de marge de 18,2% en amélioration de 4,2 points.

Après comptabilisation des dotations aux provisions et amortissements nets des reprises (-29,0M€) et des autres produits et charges opérationnels, le résultat opérationnel est en très forte augmentation à 20,3 M€ contre une perte de 4,7 M€ un an auparavant.

Le coût de l'endettement financier net 2021 est quasi-stable -0,7 M€ contre -0,5 M€ en 2020.

Après prise en compte des autres produits et charges financiers (-3,9 M€) et d'une charge d'impôts (-6,1 M€), le résultat net part du Groupe en forte amélioration s'élève à 9,5 M€ contre une perte de 6,9 M€ sur l'exercice précédent.



Une structure financière solide

La capacité d'Auto-Financement (après coût de l'endettement financier net et impôt) s'élève à 41,3 M€ contre 21,4 M€ un an auparavant. Les flux de trésorerie générés par l'activité sont positifs à 56,1 M€ contre 20,2 M€ en 2020.

Au 31 décembre 2021, la structure financière est solide avec un fort niveau de trésorerie à hauteur de 53,3 M€ contre 34,0 M€ au 31 décembre 2020. L'endettement financier net s'élève à 24,4 M€ (dont 15,3 M€ de dettes IFRS 16) et les fonds propres part du Groupe à 71,7 M€, représentant un ratio de gearing de 34% à fin décembre 2021 contre 106% à fin décembre 2020.



Versement d'un dividende

Sur la base des résultats annuels 2021, le Conseil d'Administration a décidé de proposer aux actionnaires de voter, lors de l'Assemblée Générale qui se tiendra en juin prochain, le versement d'un dividende de 1 € par action..



Perspectives et développements

Au 31 mars 2022, PIZZORNO Environnement bénéficie d'un solide carnet de commandes, ne comprenant que les commandes fermes, qui s'élève à 687 M€.

Au cours de l'année 2021, le Groupe a poursuivi ses actions de conquête de nouveaux marchés (représentant un chiffre d'affaires cumulé de 30 M€) et de fidélisation clients en renouvelant plusieurs contrats représentant un chiffre d'affaires cumulé de 186 M€.

Dernièrement, le Groupe a remporté un nouveau marché de collecte de déchets ménagers et assimilés auprès de La communauté d'agglomération Luberon Monts de Vaucluse représentant un chiffre d'affaires de 1,2 M€ sur 4 ans.

À propos de PIZZORNO Environnement

Acteur majeur de l'économie circulaire, PIZZORNO Environnement est une entreprise familiale qui accompagne la transition écologique des territoires. Le Groupe emploie 2 200 personnes.

PIZZORNO Environnement accompagne ses clients sur l'ensemble des métiers du déchet : collecte, nettoiement, centre de tri, incinération, enfouissement.

La valorisation des déchets, qu'elle soit matière ou énergétique, est l'enjeu du 21ème siècle, PIZZORNO Environnement s'y inscrit de façon volontariste.

Euronext Paris – Compartiment C - ISIN : FR0010214064 - Mnémonique : GPE - Bloomberg : GPE.FP - Reuters : GPE.PA

[1] Excédent Brut d'Exploitation : résultat opérationnel + dotations aux amortissements et provisions

[2] Incluant 51% de l'activité Zephire

[3] Données non auditées