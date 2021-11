12/11/2021 - 18:00

Le 10 août 2021, la Société a annoncé la conclusion d'un accord sous condition suspensive entre les actionnaires familiaux majoritaires de Pizzorno Environnement et Paprec Holding contrôlée par la famille Petithuguenin.

À la suite de la réalisation de la condition suspensive, Paprec Holding a procédé, le 12 novembre 2021, à l'acquisition hors marché d'un total de 800 000 actions Pizzorno Environnement représentant 20% du capital et 13,17% des droits de vote de cette dernière et conclu un pacte d'actionnaires, constitutif d'une action de concert avec le groupe familial.

À l'issue de cette opération, le concert composé de Paprec Holding et du groupe familial (Mme Eliane Pizzorno, Mme Magali Devalle, et M. Frédéric Devalle qui détiennent ensemble 51,82 % du capital et 68,25 % des droits de vote) détient 71,82% du capital et 81,42% des droits de vote de la société.

Enfin, conformément au pacte d'actionnaires, le Conseil d'administration, réuni ce jour, a coopté M. Mathieu Petithuguenin[1] en qualité d'administrateur, sur proposition de Paprec Holding, en remplacement de Monsieur François Devalle, démissionnaire.





À propos de PIZZORNO Environnement

Acteur majeur de l'économie circulaire, PIZZORNO Environnement est une entreprise familiale qui accompagne la transition écologique des territoires. Le Groupe emploie 2 200 personnes.

PIZZORNO Environnement accompagne ses clients sur l'ensemble des métiers du déchet : collecte, nettoiement, centre de tri, incinération, enfouissement.

La valorisation des déchets, qu'elle soit matière ou énergétique, est l'enjeu du 21ème siècle, PIZZORNO Environnement s'y inscrit de façon volontariste.

Euronext Paris – Compartiment C - ISIN : FR0010214064 - Mnémonique : GPE - Bloomberg : GPE.FP - Reuters : GPE.PA

www.pizzorno.com

À propos de Paprec Group

Le groupe a été fondé et est dirigé depuis sa création par Jean-Luc Petithuguenin. Leader français du recyclage, Paprec s'impose désormais comme n°3 Français de la valorisation énergétique et du traitement des déchets (méthanisation, compostage, gestion des installations de stockage de déchets non dangereux).

Il est passé en 25 ans de 45 à 12500 collaborateurs et collaboratrices répartis sur plus de 280 sites en France, en Suisse, au Royaume-Uni, en Azerbaïdjan, en Pologne, en Afrique et en Espagne. Le groupe gère 16 millions de tonnes et réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 2 milliards d'euros.

Paprec Group est connu et reconnu depuis sa création pour son engagement en faveur de la diversité, de la laïcité et de la lutte contre toutes les formes de discriminations dans l'entreprise. Jean-Luc Petithuguenin a par ailleurs été choisi deux fois pour le prix de l'Entrepreneur de l'année, par Ernst and Young et par BFM Business. La rédaction de l'Usine Nouvelle l'a élu Industriel de l'année en 2020.

[1] Cooptation soumise à la ratification de la prochaine Assemblée Générale