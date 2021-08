10/08/2021 - 08:00

Dans le cadre des réflexions stratégiques engagées pour le Groupe PIZZORNO, les dirigeants du Groupe et son principal actionnaire annoncent leur association avec le groupe Paprec. Afin de renforcer leurs liens, la famille Petithuguenin, via le groupe Paprec, a signé un accord en vue d'acquérir 20% du capital de la société PIZZORNO Environnement auprès des actionnaires familiaux majoritaires. Ce projet de partenariat s'accompagne de la mise en place d'un pacte d'actionnaires vis-à-vis de Pizzorno Environnement.

L'investissement de Paprec vise à doter le Groupe d'un nouvel actionnaire long terme, capable de l'accompagner dans son développement au travers d'expertises communes, dans une dynamique de partenariat avec l'équipe dirigeante de la société et les actionnaires familiaux.

À l'issue de cette opération, qui devrait intervenir, sous réserve de l'obtention préalable d'une décision de l'Autorité des marchés financiers, à l'automne 2021, les actionnaires familiaux conserveront une participation majoritaire de PIZZORNO Environnement.

Dans le cadre du pacte d'actionnaires, il est prévu que Paprec bénéficiera d'un siège au Conseil d'administration ainsi que d'un droit de préemption en cas de cession de titres par la famille Pizzorno-Devalle. De son côté, la famille Pizzorno-Devalle disposera de la faculté de lui transférer à terme, si elle le souhaite, le contrôle de la Société (sous condition d'obtention des autorisations réglementaires requises).

Magali Devalle, Présidente du Conseil d'Administration et actionnaire familial du Groupe PIZZORNO Environnement, commente : « Nous sommes heureux d'accueillir Paprec au sein de la gouvernance du Groupe. L'entrée de ce nouvel actionnaire de référence, qui s'engage à nos côtés sur le long terme, est une formidable opportunité pour le Groupe. Nous renforçons ainsi stratégiquement notre structure de gouvernance et nous bénéficierons de leur soutien actif pour poursuivre notre plan de développement ambitieux. La forte complémentarité entre les deux sociétés permettra en outre de libérer un potentiel de synergies significatif. »

Jean-Luc Petithuguenin, Président-Fondateur de Paprec, commente : « PIZZORNO Environnement est une société familiale historique de la gestion des déchets, bien implantée en PACA, où se situe son siège historique mais aussi en Rhône-Alpes, en Lorraine et en Ile-de-France. Notre prise de participation a pour objectif d'appuyer la famille Pizzorno-Devalle qui contrôle cette société et d'aller plus loin dans le service des clients de PIZZORNO Environnement. Nous serons un actionnaire de référence misant sur le temps long pour construire une performance durable. La société PIZZORNO Environnement reste indépendante de mon propre Groupe, à la fois dans sa stratégie et dans son exécution. La famille Petithuguenin, qui contrôle Paprec, salue le parcours de PIZZORNO Environnement et de son actionnaire. Elle veut par sa prise de participation montrer sa confiance dans l'avenir de PIZZORNO Environnement, dans ses dirigeants et son personnel. »

À propos de PIZZORNO Environnement

Acteur majeur de l'économie circulaire, PIZZORNO Environnement est une entreprise familiale qui accompagne la transition écologique des territoires. Le Groupe emploie 2 200 personnes.

PIZZORNO Environnement accompagne ses clients sur l'ensemble des métiers du déchet : collecte, nettoiement, centre de tri, incinération, enfouissement.

La valorisation des déchets, qu'elle soit matière ou énergétique, est l'enjeu du 21ème siècle, PIZZORNO Environnement s'y inscrit de façon volontariste.

Euronext Paris – Compartiment C - ISIN : FR0010214064 - Mnémonique : GPE - Bloomberg : GPE.FP - Reuters : GPE.PA

www.pizzorno.com

À propos de Paprec Group

Le groupe a été fondé et est dirigé depuis sa création par Jean-Luc Petithuguenin. Leader français du recyclage, Paprec s'impose désormais comme n°3 Français de la valorisation énergétique et du traitement des déchets (méthanisation, compostage, gestion des installations de stockage de déchets non dangereux).

Il est passé en 25 ans de 45 à 12500 collaborateurs et collaboratrices répartis sur plus de 280 sites en France, en Suisse, au Royaume-Uni, en Azerbaïdjan et en Pologne. Le groupe gère 16 millions de tonnes et réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 2 milliards d'euros.

Paprec Group est connu et reconnu depuis sa création pour son engagement en faveur de la diversité, de la laïcité et de la lutte contre toutes les formes de discriminations dans l'entreprise. Jean-Luc Petithuguenin a par ailleurs été choisi deux fois pour le prix de l'Entrepreneur de l'année, par Ernst and Young et par BFM Business. La rédaction de l'Usine Nouvelle l'a élu Industriel de l'année en 2020.

