27/05/2021 - 18:15

Chiffre d'affaires 2020 : 198,7 M€

Performance opérationnelle solide malgré des effets ponctuels et l'impact transitoire lié à la crise Covid-19

Renouvellement du contrat de collecte de Roquebrune-sur-Argens : 11,5 M€ sur 5 ans

Carnet de commandes 1 au 31 mars 2021 : 528 M€

au 31 mars 2021 : 528 M€ Objectifs 2021 confirmés

Les comptes consolidés ont été arrêtés par le Conseil d'Administration de PIZZORNO Environnement qui s'est réuni le 25 mai 2021. Les procédures d'audit sur les comptes consolidés sont en cours. Le rapport de certification sera émis après finalisation des procédures requises pour les besoins de la publication du rapport financier annuel 2020.

Données consolidées en M€ 2019 2020 Chiffre d'affaires 217,6 198,7 Dont propreté 168,0 159,0 Dont traitement-Valorisation 49,6 39,7 Excédent Brut d'Exploitation2 23,5 26,9 En % du CA 11% 14 % Dotation aux prov. et amort. nets des reprises (21,2) (30,4) Résultat opérationnel 2,3 (3,4) Coût de l'endettement financier net (0,5) (0,5) Autres produits et charges financiers 0,4 0,5 I.S. (0,5) (1,7) Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence - - Résultat net des activités arrêtées ou en cours de cession - - Résultat net de l'ensemble consolidé 1,9 (5,1) Résultat net part du Groupe 1,8 (5,1) Flux net de trésorerie lié aux Opérations d'investissements 17,6 28,6 Capacité d'Auto-Financement après coût de l'endettement financier net et impôt 24,1 21,1



Solidté des métiers du Groupe

Dans un exercice marqué par le recentrage de ses activités autour de ses services et actifs les plus rentables, le Groupe PIZZORNO Environnement a su, malgré une année particulière et inédite, s'appuyer sur la résilience de ses métiers.

Le chiffre d'affaires de PIZZORNO Environnement pour l'exercice 2020 s'élève à 198,7 M€, en repli de 8,7% par rapport à l'exercice 2019, principalement impacté par des arrêts de contrats majoritairement non rentables et une contraction des volumes suites aux mesures de confinement liées à la crise de la Covid-19 (impact de 2,1 M€ sur le chiffre d'affaires).

L'activité Propreté ressort en léger recul de 5,4% à 159 M€, principalement impactée par l'arrêt du contrat des 10ème et 18ème arrondissements de Paris et par la non-reconduction délibérée de deux contrats déficitaires au Maroc (Fnideq et M'Diq). Dans une moindre mesure, cette division a par ailleurs été pénalisée par certaines activités suspendues pendant les périodes de confinement avec une diminution des volumes traités suite à une baisse de la fréquentation touristique liée à la crise sanitaire dans les secteurs de Saint-Tropez et de Marrakech.

L'activité Traitement-Valorisation en recul de 19,8% reflète les effets de l'arrêt du contrat du centre de tri du Broc (mai 2019), la fin du contrat pour l'exploitation du centre de tri d'Athanor (avril 2020) et le protocole de résiliation à l'amiable du centre de traitement du centre de traitement et de valorisation des déchets d'Oum Azza (Maroc). Par ailleurs, les périodes de confinement liées à la crise sanitaire Covid-19 se sont traduites par une forte baisse des tonnages réceptionnés dans le centre de traitement du Muy. Néanmoins, la réouverture du centre de stockage de Pierrefeu-du-Var ainsi que la reprise partielle du centre de stockage d'Aboncourt ont permis d'enregistrer une croissance d'activité de 58% au cours du quatrième trimestre 2020.

Dans le cadre de la gestion de l'UVE de Toulon, l'activité Zephire3 enregistre un chiffre d'affaires de 24 M€ au 31 décembre 2020.



Amélioration de la performance opérationnelle, marge d'Excédent Brut d'Exploitation à 14% du chiffre d'affaires

Dans un contexte de ralentissement de l'activité, le Groupe PIZZORNO Environnement a démontré l'agilité de son organisation et la pertinence de sa stratégie de développement recentrée sur ses activités les plus rentables. Ainsi, au 31 décembre 2020, l'Excédent Brut d'Exploitation ressort à 26,9 M€, contre 23,5 M€ en 2019, soit un taux de marge d'EBE en hausse de 3 points à 14%. L'Excédent Brut d'Exploitation 2020 a en outre été pénalisé par des évènements ponctuels et des effets liés à la Covid-194 :

Une baisse d'activité liée à la crise Covid-19, ayant mécaniquement impacté la rentabilité (2,2 M€ d'EBE en 2020), principalement du fait (i) des baisses de tonnages (Marrakech, Centre de Tri du Muy, Saint-Tropez, Marché Alimentaires et Forain), (ii) de la prime Pepa 5 et (iii) des dépenses en consommables (masques et autres) ;

et (iii) des dépenses en consommables (masques et autres) ; Un fontis intervenu sur le site d'Aboncourt ayant entraîné une baisse des tonnages traités sans ajustement des charges fixes (1,0 M€ d'EBE en 2020) ;

Neutralisé de ces éléments que PIZZORNO Environnement juge ponctuels et des effets transitoires liés à la Covid-19, l'Excédent Brut d'Exploitation 2020 aurait atteint 30,2 M€6, soit un taux de marge de 16% (à comparer à 26,1 M€7 un an plus tôt pour un taux de marge de 12%).

De plus, en conséquence de la non-reconduction délibérée des contrats au Maroc dont celui d'Oum-Azza, le Groupe a enregistré des provisions et amortissements exceptionnels pour un montant de 5 M€ ayant un impact non récurrent sur la performance opérationnelle.

Après comptabilisation des dotations aux provisions et amortissements nets des reprises (-30,4 M€) et des autres produits et charges opérationnels, le résultat opérationnel est en retrait à -3,4 M€ contre 2,3 M€ un an auparavant.

Le coût de l'endettement financier net 2020, stable par rapport à 2019, s'établit à -0,5 M€.

Après prise en compte des autres produits et charges financiers (+0,5 M€) et d'une charge d'impôts (-1,7 M€), le résultat net part du Groupe s'élève à -5,1 M€.



Une structure financière maîtrisée

La capacité d'Auto-Financement (après coût de l'endettement financier net et impôt) s'élève à 21,1 M€ contre 24,2 M€ un an auparavant. Les flux de trésorerie générés par l'activité sont positifs à 20,2 M€ contre 15,9 M€ en 2019.

Les flux nets de trésorerie liés aux opérations d'investissements 2020 s'élèvent à 28,6 M€ contre 17,6 M€ en 2019, principalement consacrés aux travaux relatifs à l'Installation de stockage des déchets non dangereux (ISDND) de Pierrefeu-du-Var.

Au 31 décembre 2020, le Groupe PIZZORNO Environnement bénéficie d'un fort niveau de trésorerie à hauteur de 33,9 M€ contre 28,4 M€ au 31 décembre 20198. L'endettement financier net s'élève à 65,8 M€ et les fonds propres part du Groupe à 64 M€.



Absence de versement de dividendes au titre de l'exercice 2020

Compte-tenu d'un exercice marqué par des éléments ponctuels et les effets de la Covid-19, le Conseil d'Administration proposera à l'Assemblée Générale de ne pas verser de dividende au titre de l'exercice 2020.



Perspectives et développements

Le Groupe a poursuivi sa dynamique commerciale en remportant plusieurs contrats sur le début de l'exercice 2021 dont :

Le marché de collecte, transport et traitement des déchets assimilables aux ordures ménagères du Centre Hospitalier Intercommunal de Toulon la Seyne-sur-Mer, d'une durée de 6 ans et d'un montant total de 1,1 M€ (démarrage au 1 er janvier 2021) ;

janvier 2021) ; Le marché de collecte et transport des matériaux recyclables de la collectivité de Valence Romans Agglomération d'une durée de 17 mois et un montant total de 0,5 M€ (démarrage au 1 er janvier 2021) ;

janvier 2021) ; Le marché de collecte et de nettoiement des marchés alimentaires de l'ETP Paris Est Marne et Bois pour une durée de 4 ans et un montant total de 1,5 M€ (démarrage au 1 er janvier 2021) ;

janvier 2021) ; Le marché relatif à la collecte de la Commune du Revest-les-Eaux (Toulon Provence Métropole) pour une durée de 6 ans et un montant total de 1,8 M€ (démarrage le 1er avril 2021).

Par ailleurs, le Groupe a poursuivi ses actions de fidélisation clients en renouvelant plusieurs ccontrats. Ainsi, PIZZORNO Environnement a été reconduit par la commune de Roquebrune-sur-Argens dans le cadre du marché de collecte et évacuation des déchets ménagers et assimilés pour une durée de 5 ans, représentant un chiffre d'affaires total de 11,5 M€.

Malgré un contexte économique général qui reste complexe et fluctuant, le Groupe confirme sa confiance dans les objectifs qu'il s'est fixés.

Ainsi, pour l'exercice en cours, le Groupe poursuit sa feuille de route et prévoit un chiffre d'affaires compris entre 200 M€ et 205 M€ à fin 2021 associé à une amélioration de la performance opérationnelle permettant de dégager un EBE entre 30 M€ et 35 M€ avec des investissements de l'ordre de 28 M€ à 30 M€.

Une partie de ces résultats seront liés à des projets de développement sur les activités de collecte, tri et valorisation : expansion géographique sur le territoire national, déploiement d'une plateforme de biodéchets (compostage et énergies vertes) et lancement de projets structurants sur les activités de déchets industriels.

Enfin, au 31 mars 2021, PIZZORNO Environnement bénéficie d'un solide carnet de commandes1, avec un niveau de commandes fermes qui s'élève à 528 M€.



À propos de PIZZORNO Environnement

Acteur majeur de l'économie circulaire, PIZZORNO Environnement est une entreprise familiale qui accompagne la transition écologique des territoires. Le Groupe emploie près de 3 000 personnes et traite plus d'1,8 millions de tonnes de déchets sur ses installations de valorisation et de traitement.

PIZZORNO Environnement accompagne ses clients sur l'ensemble des métiers du déchet : collecte, nettoiement, centre de tri, incinération, enfouissement. La valorisation des déchets, qu'elle soit matière ou énergétique, est l'enjeu du 21ème siècle, PIZZORNO Environnement s'y inscrit de façon volontariste.

Euronext Paris – Compartiment C - ISIN : FR0010214064 - Mnémonique : GPE - Bloomberg : GPE.FP - Reuters : GPE.PA

Annexe : Détails de l'Excédent Brut d'Exploitation retraité des éléments ponctuels et de l'impact Covid-19

Les retraitements ci-dessous sont réalisés sur la base des jugements et hypothèses de la société

Données consolidées en M€ 2019 2020 Chiffre d'affaires 217,6 198,7 Aboncourt (Fontis) -6.7 -2,5 Total éléments ponctuels 210,8 196,2 Baisse d'activité contrat Marché Alimentaires et Forains - -0,4 Marrakech baisse de tonnages - -0,8 Baisse tonnages Centre de Tri du Muy - -0,4 Baisse Tonnages CCMPM et CCGST (Saint-Tropez) - -0,5 Total impact Covid-19 - -2,1 Chiffre d'affaires retraité des éléments ponctuels et impact Covid-19 210,8 194,1 2019 2020 Excédent Brut d'Exploitation 23,5 26,9 Aboncourt (Fontis) -1,6 +1,0 Indemnité Le Broc +4 ,2 - Total éléments ponctuels +2,6 +1,0 Baisse Sponsoring suite Covid-19 - -0,3 Baisse d'activité contrat Marché Alimentaires et Forains - +0,2 Marrakech baisse de tonnages - +0,5 Prime Pepa - +1,0 Dépenses Covid-19 (masques et autres) - +0,4 Baisse tonnages Centre de Tri du Muy - +0,2 Baisse Tonnages CCMPM et CCGST (Saint-Tropez) - +0,2 Total impact Covid-19 - +2.2 Excédent Brut d'Exploitation retraité des éléments ponctuels et impact Covid-19 26,1 30,2 En % du CA 12% 16%

1 Incluant 51% de l'activité Zephire - Société détenue à 51% par le Groupe, sans impact sur le chiffre d'affaires consolidé du Groupe et intégrée selon la méthode de la mise en équivalence

2 Excédent Brut d'Exploitation : résultat opérationnel + dotations aux amortissements et provisions

3 Société détenue à hauteur de 51% par le Groupe, sans impact sur le chiffre d'affaires consolidé du Groupe et intégrée selon la méthode de la mise en équivalence

4 Les effets ponctuels et l'impact Covid-19 sont détaillés en annexe

5 Prime Exceptionnelle de Pouvoir d'Achat

6 Données non auditées - neutralisées des effets ponctuels et l'impact Covid-19 détaillés en annexe

7 Données non auditées – neutralisées des effets ponctuels détaillés en annexe

8 Données retraitées des comptes à terme non disponibles pour le Groupe car servant de garantie à des emprunts ou à des marchés au 31/12/2019