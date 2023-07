10/07/2023 - 08:30

PARIS, France, le 10 juillet 2023 à 8h30 (CET) – Pharnext SA (FR001400GUN7 - ALPHA) (la « Société »), société biopharmaceutique à un stade clinique avancé développant de nouvelles thérapies pour des maladies neurodégénératives sans solution thérapeutique satisfaisante, annonce aujourd'hui la nomination de Guy-Charles Fanneau de La Horie au Conseil de Surveillance, lors de la dernière Assemblée générale.

Guy-Charles Fanneau de La Horie a plus de 20 ans d'expérience dans les industries pharmaceutiques et biotechnologiques. Il a occupé plusieurs postes de direction au niveau international, notamment chez Pherecydes Pharma, Schering-Plough, Biogen et IDM, tant en Europe qu'aux États-Unis.

Il a été Président du Directoire durant six ans de Pherecydes Pharma, société de biotechnologie qui développe des traitements contre les infections bactériennes résistantes responsables de nombreuses infections graves dont il a mené l'introduction en bourse en 2021, et Directeur Général de PathoQuest, société développant une technologie de diagnostic des maladies infectieuses basée sur la NGS. Entre 2006 et 2013, il a également été Directeur Général de Néovacs dont il a coordonné l'introduction en bourse en 2010. Avant cela, il a passé huit ans chez Biogen, où il a créé et dirigé les filiales en France et au Benelux. Au cours de cette période, il a géré une force de vente aux États-Unis, générant plus de 700 millions de dollars et a assumé des responsabilités à l'échelle européenne en matière de marketing, d'affaires réglementaires et d'affaires médicales.

M Fanneau de La Horie est diplômé de l'École nationale vétérinaire de Lyon (1982), il est également titulaire d'un MBA de l'INSEAD, obtenu en 1988.

Hugo Brugière, représentant de la direction de Pharnext, a déclaré : « C'est un plaisir d'accueillir Guy-Charles au sein du Conseil de Surveillance. Son parcours remarquable dans l'univers des biotechs françaises et internationales lui offre une grande connaissance de notre industrie et permettra d'enrichir les travaux du Conseil. Il pourra notamment apporter sa solide expérience commerciale à notre comité stratégique afin de valoriser au mieux le potentiel de revenus de notre candidat-médicament dans le cadre des discussions engagées avec de futurs partenaires pharmaceutiques potentiels. C'est aussi un nouveau signal de l'attractivité de Pharnext qui est capable d'attirer des talents de l'industrie autour de notre projet. ».

À propos de Pharnext

Pharnext est une société biopharmaceutique à un stade clinique avancé, qui développe de nouvelles thérapies pour les maladies neurodégénératives actuellement sans solution thérapeutique satisfaisante. Pharnext possède un nouveau candidat médicament, PXT3003, en développement dans la maladie de Charcot-Marie-Tooth de type 1A (CMT1A), une neuropathie périphérique héréditaire, rare et invalidante. PXT3003 bénéficie du statut de médicament orphelin en Europe et aux Etats-Unis. En 2018, PXT3003 a terminé une étude clinique de Phase III, l'essai PLEO-CMT, avec des résultats préliminaires encourageants. Cet essai a été suivi d'une étude d'extension en ouvert, l'essai PLEO-CMT-FU, dans laquelle 120 patients poursuivent encore actuellement le traitement avec PXT3003. Les résultats à long terme suggèrent un bénéfice maintenu, en termes de tolérance et d'efficacité, après une durée totale d'étude clinique de 5 ans. Une étude clinique pivot de Phase III internationale, l'essai PREMIER, est en cours, dans laquelle 387 patients atteints de CMT1A ont été inclus. Les premiers résultats de l'essai PREMIER sont attendus au quatrième trimestre 2023. PXT3003 a été découvert avec l'approche R&D de Pleotherapy™. Pharnext attire l'attention des investisseurs sur les facteurs de risques, notamment financiers, détaillés dans ses rapports financiers. Plus d'information sur www.pharnext.com.

Pharnext est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris (code ISIN : FR001400GUN7).

