15/06/2023 - 08:30

Le Dr Gilbert Wagener apporte chez Pharnext 30 ans d'expérience en affaires médicales et R&D dans des domaines thérapeutiques variés dont les maladies neurologiques et / ou rares, et sur des produits à différents stades de développement cliniques de la phase I à III pivot. Le profil du Dr Gilbert Wagener est en parfait adequation avec les besoin de Pharnext pour terminer le développement clinique de PXT3003 dans la maladie de Charcot-Marie-Tooth de type 1A et accompagner sa commercialisation potentielle.

PARIS, France, le 15 juin 2023 à 8h30 (CET) – Pharnext SA (FR001400GUN7 - ALPHA) (la « Société »), société biopharmaceutique à un stade clinique avancé développant de nouvelles thérapies pour des maladies neurodégénératives sans solution thérapeutique satisfaisante, annonce aujourd'hui la nomination du Dr Gilbert Wagener au poste de Directeur Médical.

Le Dr Gilbert Wagener est un expert du développement de médicaments à des stades cliniques avancés, avec trois décennies d'expérience dans la recherche clinique pour des indications cardiovasculaire, immunitaire et neurologique, incluant des maladies orphelines. Il rejoint Pharnext après avoir occupé le poste de Directeur Médical et Responsable de la R&D chez Ixaka, où il a supervisé le développement de Phase III d'une thérapie cellulaire pour l'ischémie critique chronique des membres. Auparavant, le Dr Wagener était associé principal chez TranScrip Partners LLP, où il était responsable stratégique du développement de plusieurs produits. Il était impliqué à tous les stades du cycle de développement jusqu'aux évaluations (« due diligence »), les stratégies de développement et les études cliniques de Phases I à III. Avant, il a travaillé chez Genzyme Europe et Bayer Healthcare AG, avec un intérêt particulier pour le design des essais cliniques et l'adoption de nouveaux produits dans la pratique médicale.

Le Dr Wagener a étudié et pratiqué la médecine au sein des hôpitaux universitaires de Marburg, en Allemagne, avec une thèse spécialisée en pharmacologie et une pratique clinique en neurophysiologie et neurologie. Il a également obtenu un MBA en médecine pharmaceutique à l'université de Bâle, en Suisse, et un doctorat en épidémiologie /santé publique à l'université Erasmus de Rotterdam, aux Pays-Bas. Le Dr Wagener est membre de la Société européenne de l'hypertension et membre du groupe de travail Pharmacologie / Pharmacothérapie de la Société européenne de cardiologie ; membre du comité consultatif BIA de thérapie cellulaire et médecine régénérative ; membre de la Société allemande de pharmacologie et de toxicologie ; et membre de la Société allemande de physiologie.

Chez Pharnext, le Dr Gilbert Wagener sera chargé de conduire et clôturé le développement clinique de PXT3003 (l'essai PREMIER), le candidat le plus avancé de Pharnext pour le traitement de la CMT1A, une maladie neurologique héréditaire rare et progressive qui touche les nerfs périphériques et pour laquelle aucun traitement n'est actuellement approuvé. Si l'essai PREMIER est positif, il sera également impliqué dans les échanges avec les différentes agences réglementaires (FDA et EMA) dans le cadre de dépôts de dossiers d'enregistrement pouvant aboutir à la mise à disposition de PXT3003 aux patients atteints de CMT1A. Il pourra aussi être amené à travailler sur d'autres projets de developpement de candidats médicaments dans d'autres maladies neurologiques en fonction des priorités choisies par Pharnext.

Hugo Brugière, représentant de la direction de Pharnext, a déclaré : « Je suis ravi d'accueillir Gilbert dans l'équipe et j'ai hâte de travailler avec lui. Il apporte une expérience et une expertise médicale et scientifique considérables alors que notre essai de Phase III pivot de PXT3003 continue de progresser. Gilbert jouera un rôle décisif dans la conduite de ce programme, dont les prochaines étapes seront capitales, et dans les échanges futurs avec les agences réglementaires. Sa nomination en tant que Directeur Médical intervient à un moment charnière pour la Société, alors que le Dr Burkhard Blank a décidé de poursuivre une nouvelle opportunité professionnelle. Au nom de toute l'équipe, je tiens à remercier Burkhard pour son engagement et son implication dans le développement de PXT3003 et lui souhaite bonne continuation dans ses nouvelles fonctions. ».

A propos de sa nomination au poste de Directeur Médical, le Dr Gilbert Wagener a déclaré : « Je suis heureux de rejoindre l'équipe de Pharnext et je suis très enthousiaste à l'idée de soutenir ce candidat médicament clé jusqu'aux derniers stades de son développement clinique et de sa commercialisation potentielle. Pharnext cherche à répondre à un besoin médical majeur non satisfait, en obtenant l'autorisation de mise sur le marché du premier traitement potentiel pour la CMT1A. Je suis impatient de travailler avec l'équipe pour aider à atteindre cet objectif et ainsi améliorer la qualité de vie des patients atteints de CMT1A, dont les symptômes évoluent tout au long de la vie ».

À propos de Pharnext

Pharnext est une société biopharmaceutique à un stade clinique avancé, qui développe de nouvelles thérapies pour les maladies neurodégénératives actuellement sans solution thérapeutique satisfaisante. Pharnext possède un nouveau candidat médicament, PXT3003, en développement dans la maladie de Charcot-Marie-Tooth de type 1A (CMT1A), une neuropathie périphérique héréditaire, rare et invalidante. PXT3003 bénéficie du statut de médicament orphelin en Europe et aux Etats-Unis. En 2018, PXT3003 a terminé une étude clinique de Phase III, l'essai PLEO-CMT, avec des résultats préliminaires encourageants. Cet essai a été suivi d'une étude d'extension en ouvert, l'essai PLEO-CMT-FU, dans laquelle 120 patients poursuivent encore actuellement le traitement avec PXT3003. Les résultats à long terme suggèrent un bénéfice maintenu, en termes de tolérance et d'efficacité, après une durée totale d'étude clinique de 5 ans. Une étude clinique pivot de Phase III internationale, l'essai PREMIER, est en cours, dans laquelle 387 patients atteints de CMT1A ont été inclus. Les premiers résultats de l'essai PREMIER sont attendus au quatrième trimestre 2023. PXT3003 a été découvert avec l'approche R&D de Pleotherapy™. Pharnext attire l'attention des investisseurs sur les facteurs de risques, notamment financiers, détaillés dans ses rapports financiers. Plus d'information sur www.pharnext.com .

Pharnext est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris (code ISIN : FR001400GUN7).

Contacts