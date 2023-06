14/06/2023 - 08:30

PARIS, France, le 14 juin 2023 à 8h30 (CET) – Pharnext SA (FR001400GUN7 - ALPHA) (la « Société »), société biopharmaceutique à un stade clinique avancé développant de nouvelles thérapies pour des maladies neurodégénératives sans solution thérapeutique satisfaisante, annonce aujourd'hui que de nouveaux résultats de ‘CMT&Me', une étude digitale évaluant le mode de vie des patients atteints des maladies de Charcot-Marie-Tooth (CMTs), seront présentés sous la forme de deux posters au cours du prochain congrès annuel de la Peripheral Nerve Society (PNS). Ce congrès se tiendra du 17 au 20 juin 2023 au Bella Center Copenhagen à Copenhague, Danemark.

CMT&Me est une étude digitale évaluant le mode de vie des patients atteints de CMTs, lancée en octobre 2018 en Europe et aux États-Unis pour une durée de 5 ans. L'étude recueille des informations renseignées directement par les patients de façon régulière. Son objectif est de mieux comprendre l'impact de la maladie sur la vie quotidienne des patients et de les aider à gérer leur maladie et leurs traitements. De plus, elle vise également à sensibiliser divers publics sur les CMTs et aider dans l'évaluation de nouveaux traitements. Cette étude est conduite par la société Vitaccess en collaboration avec des associations de patients et des médecins experts des CMTs, avec le soutien de Pharnext.

Informations sur les posters présentés au cours du congrès PNS :

Titre: Patient-reported symptom severity of Charcot-Marie-Tooth disease type 1A: findings from a digital real-world study

Poster: P 29

Session: Lundi 19 juin 2023, 19h25–20h.25

Titre: Patient-reported severity of lower extremity + upper limb disability in Charcot-Marie-Tooth disease type 1A: findings from a digital real-world study

Poster: P 30

Session: Lundi 19 juin 2023, 19h25–20h.25

Pendant la durée du congrès PNS, l'équipe Pharnext sera disponible pour toutes discussions sur le stand n°24.

Plus d'information sur le Congrès : https://pnsociety.com/2023-annual-meeting/

Plus d'informations sur l'étude CMT&Me : https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03782883

