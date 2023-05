23/05/2023 - 08:30

PARIS, France, le 23 mai 2023 à 8h30 (CET) – Pharnext SCA (FR001400GUN7 – ALPHA) (la « Société »), société biopharmaceutique à un stade clinique avancé développant de nouvelles thérapies pour des maladies neurodégénératives sans solution thérapeutique satisfaisante, annonce aujourd'hui des progrès significatifs dans la recherche de partenaires industriels pharmaceutiques pour valoriser ses actifs, dont notamment l'achèvement du développement clinique et la commercialisation de PXT3003[1] dans l'indication Charcot-Marie-Tooth de type 1A (CMT1A). PXT3003 est le candidat médicament le plus avancé de la Société, actuellement en étude clinique pivot de Phase III (essai PREMIER) dans la CMT1A, une neuropathie périphérique rare invalidante.

En janvier 2023, à la suite du soutien accru de Néovacs renforçant la visibilité financière de Pharnext afin de couvrir les besoins de trésorerie jusqu'aux premiers résultats de l'étude clinique pivot de Phase III de PXT3003, Pharnext a mis en place un comité stratégique ad hoc composé de membres de son conseil de surveillance et de son management[2]. Sa mission était d'identifier et signer des accords de licence avec des acteurs de l'industrie pharmaceutique pour achever le développement et commercialiser PXT3003 dans la CMT1A dans différentes zones géographiques du monde hors Chine[3] (États Unis, Union Européenne, Europe Centrale et de l'Est, Japon, Amérique Latine, etc.). A ce jour, ce comité stratégique a contacté au total plus de 120 industriels pharmaceutiques, principalement impliqués dans les maladies rares et/ou neurologiques. Des discussions actives de partenariat sont en cours avec une trentaine de sociétés intéressées d'obtenir les droits commerciaux de PXT3003 dans certaines zones géographiques. La moitié d'entre elles se sont même engagées dans une évaluation (« due diligence ») approfondie sous accord de confidentialité et examinent actuellement la dataroom de Pharnext. A ce jour, la Société rapporte avoir reçu une première offre sans engagement (« non-binding offer ») et discuter activement des paramètres économiques (paiement initial, redevances sur les ventes, exclusivité, ...) de cette proposition.

Le rapprochement avec un partenaire industriel pharmaceutique serait de nature à offrir à Pharnext des moyens financiers additionnels potentiellement substantiels de nature à limiter, ou arrêter, le recours aux lignes de financement accordées par Néovacs et Global Tech Opportunities 13.

Afin d'accélérer ce processus de business development, des membres de l'équipe de direction de Pharnext assisteront à la convention BIO à Boston du 5 au 8 juin 2023. Les entreprises intéressées de les rencontrer peuvent se signaler par e-mail à l'adresse suivante : contact@pharnext.com.

Pharnext communiquera régulièrement sur l'avancée de recherche de partenaires industriels pharmaceutiques du pour PXT3003 dans la CMT1A.

À propos de Pharnext

Pharnext est une société biopharmaceutique à un stade clinique avancé, qui développe de nouvelles thérapies pour les maladies neurodégénératives actuellement sans solution thérapeutique satisfaisante. Pharnext possède un nouveau candidat médicament, PXT3003, en développement dans la maladie de Charcot-Marie-Tooth de type 1A (CMT1A), une neuropathie périphérique héréditaire, rare et invalidante. PXT3003 bénéficie du statut de médicament orphelin en Europe et aux Etats-Unis. En 2018, PXT3003 a terminé une étude clinique de Phase III, l'essai PLEO-CMT, avec des résultats préliminaires encourageants. Cet essai a été suivi d'une étude d'extension en ouvert, l'essai PLEO-CMT-FU, dans laquelle 120 patients poursuivent encore actuellement le traitement avec PXT3003. Les résultats à long terme suggèrent un bénéfice maintenu, en termes de tolérance et d'efficacité, après une durée totale d'étude clinique de 5 ans. Une étude clinique pivot de Phase III internationale, l'essai PREMIER, est en cours, dans laquelle 387 patients atteints de CMT1A ont été inclus. Les premiers résultats de l'essai PREMIER sont attendus au quatrième trimestre 2023. PXT3003 a été découvert avec l'approche R&D de Pleotherapy™. Pharnext attire l'attention des investisseurs sur les facteurs de risques, notamment financiers, détaillés dans ses rapports financiers. Plus d'information sur www.pharnext.com.

Pharnext est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris (code ISIN : FR001400GUN7).

Contacts

Relations Presse Financière

ACTUS finance & communication

Déborah Schwartz

dschwartz@actus.fr

+33 (0)1 53 67 36 35 Relation Investisseurs

ACTUS finance & communication

Jérôme Fabreguettes Leib

pharnext@actus.fr

+33 (0)1 53 67 36 78

[1] La commercialisation de PXT3003 est conditionnée à une étude clinique pivot de Phase III (essai PREMIER) positive et à l'approbation des agences réglementaires.

[2] Lettre aux actionnaires datée du 11 janvier 2023 : "Il est temps de révéler la vraie valeur de Pharnext".

[3] Les droits commerciaux de PXT3003 en Chine ont été licenciés à Genenet, une joint-venture entre Pharnext et l'entreprise pharmaceutique chinoise Tasly en 2017.