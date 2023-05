22/05/2023 - 08:30

PARIS, France, le 22 mai 2023 à 8h30 (CET) – Pharnext SCA (FR001400GUN7 – ALPHA) (la « Société »), société biopharmaceutique à un stade clinique avancé développant de nouvelles thérapies pour des maladies neurodégénératives sans solution thérapeutique satisfaisante, annonce aujourd'hui la publication par le cabinet d'études et de conseil en investissement Edison Group d'un rapport de recherche actualisé qui évalue l'actif principal de la société, PXT3003, à plus de 200 millions d'euros.

Dans cette note, intitulée « Amélioration de la situation financière pour l'exercice 2023 » et publiée dans la foulée des résultats annuels 2022, le bureau de recherche indique :

« Les résultats de Pharnext pour l'exercice 2022 couvrent une période riche en événements, marquée par des efforts pour renforcer sa position financière afin d'atteindre les premiers résultats de son actif en Phase III, PXT3003. L'exercice 2022 a également vu Pharnext renforcer ses liens avec Néovacs (à la suite d'un accord stratégique de financement de 20,7 M€ en septembre 2022 et d'un engagement de 24 M€ en janvier 2023), culminant avec une modification des statuts (transformation en société en commandite par actions, ndlr) et la nomination d'Hugo Brugière, PDG de Néovacs, à la tête de l'entreprise. Les coûts d'exploitation de l'exercice 2022 ont été supérieurs à nos estimations, en particulier les frais administratifs (7,4 M€ contre 5,2 M€ selon nos estimations), entraînant une perte d'EBITDA de 27,2 M€. Le solde de trésorerie brute à la fin de l'exercice 2022 était de 0,6 M€, qui devrait être renforcé par les 4 M€ disponibles en 2023 dans le cadre de l'accord initial avec Néovacs. Nous estimons que Pharnext aura besoin de lever 22 M€ supplémentaires au cours de l'exercice 2023 (potentiellement grâce à la facilité accordée par Néovacs en janvier). Notre évaluation révisée est de 213,9 M€ (contre 217 M€). Notre évaluation par action est réajustée à 309,60 €/action sur la base du nombre d'actions en circulation après le regroupement à raison de 1 pour 10 000. »

La valorisation boursière de Pharnext (arrêtée à la date du 19 mai 2023) est de 0,4 M€[1] pour un dernier cours de 0,652 €.

La note de recherche complète explique la base de l'évaluation, ainsi que les hypothèses et les risques. Elle est disponible sur les sites Internet de Pharnext et d'Edison.

[1] Sur la base d'un capital composé de 690 973 actions