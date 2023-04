18/04/2023 - 08:30

PARIS, France, le 18 avril 2023 à 8h30 (CET) – Pharnext SCA (FR001400BV89 - ALPHA) (la « Société »), société biopharmaceutique à un stade clinique avancé développant de nouvelles thérapies pour des maladies neurodégénératives sans solution thérapeutique satisfaisante, annonce aujourd'hui son soutien à l'organisation de la conférence annuelle de CMTUK, l'association caritative au profit des patients atteints de la maladie de Charcot-Marie-Tooth (CMT) au Royaume Uni, qui se tiendra en ligne les vendredi 21 et samedi 22 avril 2023.

La conférence 2023 de CMTUK, l'association caritative pour la maladie de Charcot-Marie-Tooth (CMT) au Royaume-Uni, s'adresse à tous les patients et à leurs proches, adhérents ou non de CMTUK, et aux professionnels de santé tels que médecins généralistes, kinésithérapeutes, podologues et ergothérapeutes.

Cet événement d'information et d'éducation médicale vise à partager les données les plus récentes, les ressources et des témoignages sur la CMT afin d'améliorer la prise en charge et la recherche sur la maladie. Les présentations en direct ouvriront chacune sur une session de questions-réponses et l'espace expo ouvert sur le temps du déjeuner permettra à la communauté CMT et aux professionnels de se rencontrer, de discuter et de repérer les aides disponibles.

Pharnext est heureux de soutenir cette rencontre organisée par CMTUK et de maintenir des liens solides avec les patients et la communauté médicale impliquée dans la prise en charge de la CMT au Royaume-Uni. Le candidat médicament le plus avancé de Pharnext, PXT3003, est en Phase III pivot de développement dans la CMT1A, le sous-type 1A de CMT.

La conférence CMTUK 2023 se tiendra en ligne le 21 avril de 14h30 à 17h00 (heures locales) et le 22 avril de 11h00 à 18h30. Plus d'informations sur l'inscription, la retransmission en direct et l'accès en différé sont disponibles avec ce LIEN zoom.

À propos de Pharnext

Pharnext est une société biopharmaceutique à un stade clinique avancé, qui développe de nouvelles thérapies pour les maladies neurodégénératives actuellement sans solution thérapeutique satisfaisante. Pharnext possède un nouveau candidat médicament, PXT3003, en développement dans la maladie de Charcot-Marie-Tooth de type 1A (CMT1A), une neuropathie périphérique héréditaire, rare et invalidante. PXT3003 bénéficie du statut de médicament orphelin en Europe et aux Etats-Unis. En 2018, PXT3003 a terminé une étude clinique de Phase III, l'essai PLEO-CMT, avec des résultats préliminaires encourageants. Cet essai a été suivi d'une étude d'extension en ouvert, l'essai PLEO-CMT-FU, dans laquelle 120 patients poursuivent encore actuellement le traitement avec PXT3003. Les résultats à long terme suggèrent un bénéfice maintenu, en termes de tolérance et d'efficacité, après une durée totale d'étude clinique de 5 ans. Une étude clinique pivot de Phase III internationale, l'essai PREMIER, est en cours, dans laquelle 387 patients atteints de CMT1A ont été inclus. Les premiers résultats de l'essai PREMIER sont attendus au quatrième trimestre 2023. PXT3003 a été découvert avec l'approche R&D de Pleotherapy™. Pharnext attire l'attention des investisseurs sur les facteurs de risques, notamment financiers, détaillés dans ses rapports financiers. Plus d'information sur www.pharnext.com .

Pharnext est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris (code ISIN : FR001400BV89).

