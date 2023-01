25/01/2023 - 08:30

PARIS, France, le 25 janvier 2023 à 8h30 (CET) – Pharnext SA (FR001400BV89 - ALPHA) (la « Société »), société biopharmaceutique à un stade clinique avancé développant de nouvelles thérapies pour des maladies neurodégénératives sans solution thérapeutique satisfaisante, annonce aujourd'hui son soutien à l'organisation et sa participation au 21ième symposium sur les maladies neuromusculaires du King's College de Londres le vendredi 27 janvier 2023.

Cette réunion d'éducation médicale s'adresse aux cliniciens prenant en charge des patients atteints de maladies du système nerveux périphérique et des muscles, notamment la maladie de Charcot-Marie-Tooth de type 1A (CMT1A), maladie dans laquelle le candidat médicament le plus avancé de Pharnext, PXT3003, est en Phase III pivot de développement. Cette réunion apportera des mises à jour sur les pratiques cliniques dans les maladies neuromusculaires ainsi que les dernières informations scientifiques dans le domaine.

Afin de renforcer ses liens avec la communauté médicale impliquée dans la prise en charge des maladies neuromusculaires comme la CMT1A au Royaume-Uni, Pharnext a décidé de soutenir et de participer au 21ième symposium sur les maladies neuromusculaires du King's College de Londres le vendredi 27 janvier 2023. Notre représentant au Royaume-Uni, Roger Rolph, tiendra un stand Pharnext sur la durée du symposium.

Cet évènement se tiendra de 9h à 16h GMT au Fetal Medicine Research Institute à Londres. Plus d'informations sur cet évènement d'éducation médicale sont disponibles ici.

À propos de Pharnext

Pharnext est une société biopharmaceutique à un stade clinique avancé, qui développe de nouvelles thérapies pour les maladies neurodégénératives actuellement sans solution thérapeutique satisfaisante. Pharnext possède deux produits en développement clinique. PXT3003 a terminé un essai de Phase III international avec des premiers résultats positifs dans la maladie de Charcot-Marie-Tooth de type 1A (CMT1A) et bénéficie du statut de médicament orphelin en Europe et aux Etats-Unis. Une étude clinique pivot de Phase III internationale de PXT3003 dans la CMT1A, l'essai PREMIER, est actuellement en cours. PXT864 a obtenu des résultats de Phase II encourageants dans la maladie d'Alzheimer et son développement sera poursuivi en partenariats. Les deux candidats médicaments les plus avancés de Pharnext ont été découverts avec l'approche R&D de Pleotherapy™. Pharnext attire l'attention des investisseurs sur les facteurs de risques, notamment financiers détaillés dans ses rapports financiers. Plus d'information sur www.pharnext.com .

Pharnext est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris (code ISIN : FR001400BV89).

