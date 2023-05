23/05/2023 - 17:30

Communiqué de presse

REPORT DE LA DECISION DU TRIBUNAL

CONCERNANT L'AVEU DE FAILLITE DE PHARMASIMPLE

Seneffe, Belgique, 23 mai 2023, 17 heures 30 (CET) – PHARMASIMPLE (Code ISIN : BE0974302342 ; Mnémonique : ALPHS), société notamment active dans la vente de produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques en ligne et via des pharmacies en Belgique, informe la communauté financière de la décision de la première chambre du Tribunal de l'Entreprise du Hainaut Division de Charleroi, suite à l'audience du 22 mai 2023 à 9 heures qui devait statuer sur l'aveu de faillite de PHARMASIMPLE.

La Cour a ainsi décidé de surseoir au prononcé de la décision de faillite et de la reporter au 5 juin prochain.

Afin d'éviter toute spéculation autour de son titre, la société PHARMASIMPLE ne demandera pas la levée de la suspension de sa cotation jusqu'à la décision du Tribunal.

Contacts :

Société

PHARMASIMPLE

Michael Willems

michael@pharmasimple.com