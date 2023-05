17/05/2023 - 14:15

Communiqué de presse

PHARMASIMPLE A DEPOSE LE BILAN

Seneffe, Belgique, 17 mai 2023, 14h15 heures (CET) – PHARMASIMPLE (Code ISIN : BE0974302342 ; Mnémonique : ALPHS), société notamment active dans la vente de produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques en ligne et via des pharmacies en Belgique, rencontre des difficultés de trésorerie importantes et se retrouve en situation de cessation de paiement et d'ébranlement de crédit, à la suite d'une décision prise début mai 2023 par l'un de ses partenaires financiers stratégiques de ne pas poursuivre le financement de PHARMASIMPLE tel que prévu contractuellement entre parties.

Dans un souci de transparence, le conseil d'administration de PHARMASIMPLE porte à la connaissance de la communauté financière que PHARMASIMPLE a fait aveu de faillite en date du 16 mai 2023. PHARMASIMPLE a été convoquée à comparaître à l'audience du 22 mai 2023 à 09h00 devant la première chambre du Tribunal de l'Entreprise du Hainaut Division de Charleroi, au cours de laquelle le tribunal statuera sur l'aveu de faillite de PHARMASIMPLE.

