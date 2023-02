09/02/2023 - 18:00

PRECISIONS SUR LA RESTRUCTURATION ET LA STRATEGIE DU GROUPE

Houdeng-Goegnies (Belgique), le 9 février 2023, 18h00 – Dans le prolongement des derniers communiqués publiés les 3 et 27 janvier derniers, Pharmasimple (Code ISIN : BE0974302342. Mnémonique: ALPHS) souhaite apporter des précisions sur l'évolution de sa restructuration et de sa stratégie.

Le plan nécessaire à la transformation du groupe, mené de front avec l'acquisition de pharmacies a conduit à des efforts de rationalisation fortement consommateurs de cash. Afin d'apurer dans les meilleurs délais sa situation financière et de préserver la trésorerie de l'entreprise, Pharmasimple a pris la décision de revoir sa stratégie de développement à court terme et de décaler son plan d'acquisitions.

La situation financière du Groupe, et en particulier sa situation d'endettement, sont résumées comme suit :

En M€ 31/12/2022 31/12/2021 Variation Fonds propres 3,8 4,1 -7% Trésorerie 0,6 1,1 -45% Dette bancaires Long Terme 0,9 5,5 -83% Dette bancaires Court Terme 0,5 4,2 -87% Dettes fournisseurs 2,8 3,6 -22%

Au 31 décembre 2022, la dette nette de Pharmasimple s'élève à 0,8 M€ à laquelle s'ajoute 2,8 M€ de dettes fournisseurs. Ces chiffres reflètent une forte diminution par rapport à la situation à fin décembre 2021. A cette date, la dette nette s'établissait à 8,6 M€ et les encours fournisseurs à 3,6 M€.

L'endettement de la société est impacté en 2022 par deux éléments majeurs non-récurrents : d'une part, d'importantes charges exceptionnelles liées aux différentes actions judiciaires lancées par les actionnaires minoritaires de la société (coût total de 0,5 M€ dont 0,2 M€ ont déjà été payés) et d'autre part, des coûts de restructuration élevés liés à la transition du modèle économique de la société et à l'arrêt de l'activité internet, y compris les coûts liés aux licenciements notamment (coût total de 0,6 M€).

En excluant ces éléments non-récurrents, l'endettement global de la société en ressort amélioré par rapport à la situation au 31 décembre 2021.

La transition du modèle historique de vente en ligne du Groupe vers une société holding possédant indirectement des pharmacies par l'intermédiaire de ses filiales a naturellement entraîné un changement dans la nature des dettes de Pharmasimple. La structure d'endettement de la société, qui était principalement constituée au départ de dettes envers les fournisseurs (afin de maintenir les entrepôts suffisamment approvisionnés pour répondre aux commandes), sera désormais principalement composée de prêts-vendeurs conclus pour acquérir les différentes pharmacies physiques. Par ailleurs, l'évolution du modèle économique a également permis de réduire drastiquement les coûts salariaux du Groupe. A ce jour, l'effectif s'établit à 11 personnes contre une cinquantaine avant la restructuration.

Alors qu'une majorité de la dette actuelle de Pharmasimple provient encore de l'activité historique de vente en ligne (1,3 M€), Pharmasimple constate une amélioration sensible de sa situation financière qui devrait se poursuivre en 2023.

Ces efforts de rationalisation ont également conduit le Groupe à décaler récemment l'acquisition de deux nouvelles pharmacies.

La réorganisation des effectifs, la cession des activités non pérennes et l'apurement du passif sont les priorités du Groupe qui entend relancer son programme d'acquisitions de pharmacies et pérenniser son nouveau modèle de développement.

Contacts :

Société



Michael Willems

michael@pharmasimple.com Communication financière





info@capvalue.fr