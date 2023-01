03/01/2023 - 19:00

Finalisation du plan de restructuration

Nouveau calendrier pour l'intégration de 4 pharmacies signées en 2022

Houdeng-Goegnies (Belgique), le 03 janvier 2022, 19h00 - Pharmasimple (Code ISIN : BE0974302342. Mnémonique: ALPHS), annonce entamer au 1er semestre 2023 la dernière ligne droite de son plan de restructuration. Afin de préserver la trésorerie du groupe, Pharmasimple prévoit de décaler l'intégration de 4 pharmacies à mi-2023.

Dans le prolongement de ce qui a été annoncé par communiqué le 6 décembre dernier, Pharmasimple confirme la finalisation de la cession de ses deux principales plateformes d'e-commerce Pharmasimple.com et Parapharmazen.com. Le sort de sa filiale Enova Santé, exploitant le site 1001pharmacies.com, devrait être fixé au 1er trimestre. En conséquence, Pharmasimple ne prévoit plus de chiffre d'affaires significatif en 2023 au titre de ses anciennes activités internet.

Le plan de restructuration nécessaire à la transformation du groupe a conduit au départ de plus de 50 personnes sur un effectif de 65 personnes et au déménagement dans des locaux nettement plus petits. Cette réorganisation permet de réduire significativement le point mort du groupe et d'envisager une nette amélioration de la profitabilité opérationnelle pour le périmètre des activités poursuivies (exploitation de pharmacies).

Ces efforts de rationalisation ont été fortement consommateurs de cash. Il reste à ce jour à apurer le reliquat de certains fournisseurs et le solde de prêts subordonnés. Pharmasimple estime être en mesure de faire face à ces obligations d'ici la fin du 1er semestre 2023.

Dans ce contexte et afin de préserver la trésorerie de l'entreprise, Pharmasimple a pris la décision de décaler d'au moins 6 mois l'intégration de quatre pharmacies, dont le protocole d'acquisition a été signé en 2022 et de ne pas confirmer le rachat d'une officine.

Le groupe démarre ainsi l'exercice avec un chiffre d'affaires prévisionnel 2023 d'environ 6 M€ qui correspond au revenu attendu des pharmacies intégrées à ce jour. De nouvelles acquisitions de pharmacies reprendront dès la fin de l'apurement du passif.

Michael Willems, PDG de Pharmasimple déclare : « Nous avons aujourd'hui réalisé la partie la plus difficile de notre plan de transformation. La restructuration des effectifs, la cession des activités non pérennes et l'apurement du passif de la société sont désormais finalisés à plus de 80%. Nous avons en parallèle commencé l'exploitation des pharmacies qui vont devenir le fer de lance de Pharmasimple. Ceci a été fait en un temps record et nous comptons sur 2023 pour être l'année du renouveau de notre Groupe, dont le credo sera croissance et pérennité »

Contacts :

Société



Michael Willems

michael@pharmasimple.com Communication



Gilles Broquelet

gbroquelet@capvalue.fr